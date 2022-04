Bez deprese. Jarošík tmelil teplické fotbalisty taky při ping-pongu

„My se pořád snažíme hrát fotbal, i když nám to moc nejde, stejné to bude v Liberci. Budeme bojovat a uvidíme, na co to bude stačit. A také uvidíme, jakou vůbec budeme mít sestavu,“ naznačil teplický kouč Jiří Jarošík starosti s marodkou.

Liberec - Teplice od 16 hodin ONLINE

Čtrnáctí skláři na úvod jara třikrát v řadě vyhráli, pak remizovali, od té doby ani ťuk. „Snažili jsme se po těsných porážkách nepropadat depresím, stejně jako jsme se nevznášeli v oblacích po výhrách,“ řekl Jarošík klubovému webu.

„Rozhodují detaily. Hradec neměl vážnou šanci, ale dal nám dva góly – z penalty a ze standardky. Nesmí nás to zastavit. Musíme být pozitivní a připravení.“

I proto Teplice tmelily partu. „Byli jsme posedět, dát si badminton, pinčes, padel,“ prozradil kouč, jenž se v ping-pongu utkal s Peruáncem Succarem. „Říkali jsme si, že neví, co pinčes je, ale prohrál jsem. Byla to čistá defenziva, já to zkazil.“

Dnes od 16 hodin to skláři kazit nechtějí.