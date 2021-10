Zvedne se fotbalový Liberec? U Nisy vyzve tým Olomouce

V prvoligové tabulce se liberečtí fotbalisté krčí ve spodní polovině až na 13. místě a rádi by se už katapultovali výš. Po dvou prohrách v řadě je v sobotu čeká důležitý domácí duel s Olomoucí, která je šestá.



Liberec - Olomouc Sobota 16.00 online

„Olomouc je sice před námi, ale hrajeme doma, a to nám velí ji porazit. Herně se postupně zlepšujeme, v utkání na Slavii jsme měli velmi dobré pasáže, ale pořád se trápíme v koncovce. V tréninku na tom pracujeme a už je potřeba to prolomit. Je prostě důležité se ještě více dostávat do šancí a z nich už střílet góly,“ poukázal liberecký asistent trenéra Miroslav Holeňák na fakt, že Slovan je s pouhými sedmi vstřelenými góly nejhůře střílejícím týmem ligy.



„Že nedáváme góly? Podle mě je to jen otázka času, kdy to jedním zápasem zlomíme a pak už to pojede,“ tvrdí liberecký stoper Dominik Plechatý.

„Musíme se zvednout jako mančaft, abychom se před zimní pauzou dostali do prostřední skupiny a byli víc v klidu. Máme na to osm zápasů a věřím, že to zvládneme.“

Liberečtí letos v květnu prohráli doma s Olomoucí 1:2. Vítězný gól dal Kerbr, který se tehdy už coby asistent trenéra Sigmy a bývalý hráč Slovanu U Nisy symbolicky loučil s hráčskou kariérou a nastoupil na poslední tři minuty. A v nastaveném čase proměnil penaltu...

„Liberečtí fanoušci mi přesto děkovali za kariéru, to si ani nešlo vysnít líp. Bylo to moc příjemné a dojemné a vážil jsem si toho,“ zavzpomínal Milan Kerbr, nadále člen realizačního týmu Olomouce. A s úsměvem dodal: „To už se ale opakovat nebude, i když v klubu byly narážky, že mě na soupisku zapíšou, abych to zase rozhodl...“