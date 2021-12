Na závěr roku remíza s Českými Budějovicemi. Liberec zůstal devátý

„Kdyby mi při příchodu k týmu někdo řekl, že budeme mít po podzimu čtyřiadvacet bodů, bral bych to všemi deseti. Chtěli jsme rok zakončit vítězstvím před Vánoci, ale musíme ctít kvalitu soupeře,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel po bezbrankové remíze s Budějovicemi.

Severočeský celek přebíral Kozel koncem srpna, kdy se Slovan s jediným bodem a bez jediné výhry krčil na posledním místě tabulky. Pod jeho vedením - a po posílení kádru -tým vystoupal do středu tabulky a na jaro se tak U Nisy mohou chystat celkem v klidu. Pokud ovšem Liberec neprojde dalším výrazným průvanem v kabině, jak je tu zvykem.

V závěrečné bitvě s Budějovicemi přežil Slovan v prvním poločase dvě obrovské šance soupeře. Ve 30. minutě brankář Knobloch vytáhl Basseyho hlavičku na tyč a po následné Škodově dorážce zalehl míč na brankové čáře.

„To pro mě byla nejtěžší situace. Ale svůj výkon hodnotím na dvě části, vůbec jsem totiž nebyl spokojený s rozehrávkou,“ řekl sebekriticky Milan Knobloch vyhlášený za nejlepšího hráče utkání. Před přestávkou ještě Van Buren napálil hlavou břevno. Po obrátce Liberec přidal, i on však měl smůlu v zakončení. Největší šanci měl po akci dvou střídajících hráčů, Rondič však po parádním Stochově centru v pádu z první trefil břevno.

„Nevstoupili jsme do zápasu dobře, vysoký presink Budějovic nám dělal problémy. Přežili jsme první půli a do druhého poločasu jsme vstoupili lépe. Řekl bych, že ten byl v naší režii, i když Budějovice stále hrozily z brejků,“ řekl kouč Kozel. „Remíza je asi zasloužená, škoda pro fanoušky, mohlo to být klidně 2:2, šance na to byly. Výsledek na obě strany je spravedlivý.“

Teď si liberečtí hráči užijí vánoční svátky a 3. ledna 2022 se budou hlásit na startu zimní přípravy.