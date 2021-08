Liberec vydřel první bod a přivedl Frýdka. Hráči ukázali srdce, řekl Hoftych

„Hráči to odjezdili, odmakali a ubojovali jsme bod. Hráči ukázali srdce, charakter, v deseti musíme bod brát. Je to pro nás těžký začátek sezony, ale hlavně že už tam není nula v kolonce branek a bodů,“ řekl liberecký trenér Pavel Hoftych.

Souhrn 3. kola fotbalové ligy

Slovan poslal v deváté minutě do vedení Michael Rabušic. Po centru Gembického z levé strany si zkušený útočník zpracoval míč, z otočky vypálil a míč s tečí bránícího Urmy zamířil přesně k tyči. Slovan tak jako poslední ze 16 účastníků aktuální ligové sezony skóroval.

Liberec se však jako posledně se Spartou brzy ocitl v oslabení. Po půlhodině hry rozhodčí Proske dal Havelkovi za ostrý zákrok na Vlkanovu žlutou kartu, ale po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí situace ze záznamu ho vyloučil. „Havelka dojížděl balon z přemotivovanosti, není to zákeřný hráč. Věřil tomu, že tam bude první, že balon bude mít dřív než Vlkanova. Bohužel trefil jeho nohu a šel ven. Věřil si víc, než měl, měl si to ukrokovat,“ řekl kouč Hoftych, který po vyloučení vystřídal Rabušice a stáhl hru na jednoho útočníka.

Filip Havelka (vlevo) z Liberce dostává červnou kartu v utkání s Hradcem Králové. Udílí mu ji rozhodčí Zbyněk Proske.

Severočeský tým čelil čím dál většímu tlaku soupeře do 67. minuty, kdy střídající Král po rohu hlavou zblízka vyrovnal. „Šel jsem na hřiště s tím, že udělám bordel při standardkách. Jak ofenzivních, tak defenzivních. Bylo to secvičené. Máme jeden takovýhle roh a vyšlo to super,“ uvedl Jan Král.

Další gól už oslabený Liberec východočeskému týmu nepovolil. Nováček soutěže remizoval i ve třetím utkání 1:1. „Pomohla nám červená karta, od té chvíle jsme pochopitelně získali herní převahu a šli jsme tvrdě za vyrovnáním. Myslím, že jsme mohli i vyhrát. Je to zase bodík, každý má jinou hodnotu. Dnes bych ten bod viděl jako solidní. Hrajeme o záchranu a sbíráme bodíky jako veverka oříšky před zimou,“ uvedl hradecký trenér Miroslav Koubek.

Liberec je po letní vlně hráčských odchodů oslabený a o posilách se stále jen mluví. Kouč Hoftych dlouhodobě avizuje, že do týmu potřebuje ještě dva až tři kvalitní a okamžitě použitelné ligové hráče. V tomto týdnu by na tohle téma mělo zasednout klubové představenstvo.

Na lavičce náhradníků se už v zápase proti Hradci objevil záložník Christian Frýdek. Dvaadvacetiletý ofenzivní univerzál přestoupil na sever Čech ze Sparty. Na kontě má zatím jediný ligový start, v roce 2016 za Spartu nastoupil na posledních 10 minut v utkání s Karvinou. Poté působil ve druhé lize v týmech Vlašimi, Táborska a Hradce Králové.

„O Frýďasovi jsme se bavili už delší dobu, už tu mohl být před měsícem. Je to mladý šikovný hráč, který hraje pod hrotem. Výborný technický fotbalista drobnější postavy. Přirovnal bych ho trochu k našemu bývalému hráči Beranovi,“ řekl trenér Hoftych. V Liberci dříve působil Christianův starší bratr Martin.