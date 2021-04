Domácí hřiště není pro Karvinské výhodou. Fandové nás neženou, mrzí Čmelíka

„S tím, kolik máme bodů, se nedíváme na záchranu,“ upozornil karvinský záložník Lukáš Čmelík. „Neklepeme se o udržení. Koukáme se nahoru, rádi bychom se pohybovali kolem desátého, jedenáctého místa.“

Karvinští jsou jedenáctí a blíže mají do horní poloviny tabulky než k jejímu dnu. Na devátou Olomouc ztrácejí šest bodů, zatímco od šestnácté příčky Brna je dělí 12 bodů.



„Ale je jasné, že jsme si domácí utkání představovali jinak,“ řekl Čmelík. „V prvním poločase s Příbramí jsme nebyli dostatečně agresivní, hladoví po vítězství, a to rozhodlo.“ Příležitost vyrovnat neměli Karvinští ani z pokutových kopů, jejichž možné nařízení rozhodčí Černý konzultoval se svým videoasistentem dvakrát. Vždy po pádu Čmelíka.

Poprvé o faul nešlo, podruhé zákrok Nového byl před pokutovým území, přičemž příbramského obránce sudí vyloučil. „Podle mě v obou situacích byly kontakty, cítil jsem je,“ prohlásil Čmelík.

Karvinský trenér Jozef Weber se ho po utkání ptal, zda nemohl zmíněné souboje ustát a jít na branku. „V takových případech to ale je složité. Stačí malé brnknutí a rozhodí vás to. Čmeldu bych neobviňoval z filmování, ale důraznější útočník by šel asi raději pro gól než pro faul,“ prohlásil Weber.

„Podle mě to byly fauly. Kdyby ustát šly, tak bych je asi ustál,“ uvedl Čmelík.

Každopádně Karviná opět propadla doma, kde dosud vyhrála jen tři z 15 zápasů. Hůř jsou na tom jen poslední tři celky soutěže - Brno s jedním vítězstvím a Příbram a Opava se dvěma.

„Musíme se na svém stadionu zlepšit, mužstva si od nás nemohou jen tak odvážet body,“ uvedl Lukáš Čmelík. „A to jsme si mysleli, že po remíze s Plzní (1:1) a výhře nad Budějovicemi (3:0) nám to doma už půjde.“

Proč domácí duely nezvládají?

„Může to být tím, že většinou musíme doma hrát do plných, ale možná nějakou roli hrají i chybějící diváci,“ odpověděl Čmelík. „Domácí prostředí není až taková výhoda, protože vás fandové neženou dopředu. I to může být faktor.“

Nyní Karvinské v neděli venku čekají Pardubice. Doma narazí 9. května na silné Slovácko a poté už jen na Teplice.