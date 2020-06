Zase boj o záchranu. Korona nás zabrzdila, lituje karvinský Janečka

Do konce nadstavby chybějí tři kola a Karvinští mají před posledními dvěma celky Opavou a Příbramí náskok tří bodů.

Olomouc vs. Karviná Online reportáž v neděli od 14:30

„Vlastně čtyř, když počítám, že jsme po základní části měli lepší postavení než oba naši soupeři,“ upozornil Janečka na karvinskou výhodu v případě, že by na konci soutěže měli stejně bodů jako oba jejich protivníci.

Mrzí ho, že Karvinští po koronavirové pauze nenavázali na výsledky ze začátku jarní části první ligy, kdy ve čtyřech kolech získali deset bodů a nedostali gól. Po nucené přestávce v osmi utkáních urvali jen čtyři body.

„Jaro jsme rozjeli dobře, ale teď výsledky nemáme. Korona nás zabrzdila, což je velká škoda,“ povzdechl si Janečka. „Byli jsme rozběhnutí, jenže momentálně nám to nejde.“

Které ztráty mu vadí nejvíce? „Už je zbytečné spekulovat, kde jsme přišli o body, že jsme hráli dobře s Mladou Boleslaví (2:2), s Českými Budějovicemi (0:0). To už je historie stejně jako to, že jsme doma neporazili Opavu (0:0). Musíme jít dál a hrát až do konce a uvidíme, zda jsme schopni to zvládnout. Věřím, že ano.“

Karvinským se znovu vrátily problémy v koncovce. Neproměňují šance. V minulých osmi zápasech dali pouhé čtyři góly. „Při zakončení potřebujete štěstí, ale i kvalitu. Obojí nám chybí, ale na to se nechceme vymlouvat,“ řekl Janečka.

Karvinští ještě před několika koly mohli pomýšlet na třinácté místo, čímž by se vyhnuli baráži, jenže na to už ztrácejí šest bodů.

„Pořád je ve hře devět bodů, takže s naším nynějším umístěním nejsme smířeni,“ namítl Marek Janečka. „Ale na druhou stranu se musíme dívat, že jsme tři body od Opavy i Příbrami a teď jedeme do Olomouce. Potřebujme bodovat, nejlépe za tři body. Nebude to však nic lehkého.“