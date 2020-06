Opava hostí Příbram. Důležitá bude psychika, ví Kováč. A co Karviná?

Bude to i souboj nejhoršího ligového útoku, opavského se 17 vstřelenými góly, a nejbídnější obrany, příbramské s 55 obdrženými brankami.

Oba týmy mají na dně soutěže 24 bodů. Jde o hodně, jelikož mužstvo, které skončí poslední, sestoupí přímo do národní ligy.

Opava vs. Příbram Online reportáž v neděli od 14:30

„Čeká nás strašně důležitý zápas,“ potvrdil opavský trenér Radoslav Kováč. „Musíme využít domácí prostředí. Uděláme vše pro to, abychom utkání zvládli. Bude to náročné i na psychiku.“

Co Kováč říká o soupeři? „Příbram hraje velice poctivě, má dobrou organizaci hry a nebezpečné rychlé brejky. Je tam Polidar, kterého dobře znám, Škoďák (útočník Michal Škoda) a Zorvan. Všechno to jsou šikovní kluci.“

A kouč zná i příbramského trenéra Pavla Horvátha. „Spolu jsme sice nehráli, ale často se potkáváme,“ uvedl.

Jak tedy uspět? „Víme to, ale prozrazovat nic nebudu,“ usmál se Kováč. „Důležité je, že jsme takřka kompletní. Chybí nám jen dlouhodobě zraněný Honza Schaffartzik. Pavla Zavadila bohužel tahají lýtka, takže uvidíme, jak na tom bude. Na druhou stranu se nám uzdravil Adam Rychlý.“

Trenér fotbalistů Opavy Radoslav Kováč.

Opavští hodně spoléhají na své fanoušky, kteří už mohou být v hledišti, byť v omezeném množství. „Fanoušci v Opavě jsou fantastičtí. Určitě nám pomohou. Věřím, že je bude pořádně slyšet,“ řekl Radoslav Kováč.

Upozornil, že byť si to Opavané nyní o záchranu rozdají s Příbramí, tak pořád ohrožená je i Karviná, která má jen o tři body více.

Karvinští ještě zkusí prohnat Zlín

Karviná v neděli rovněž ve 14:30 nastoupí na hřišti Olomouce, která už má jistotu záchrany. Jenže aby Karvinští uspěli, potřebuji střílet góly. Ty v minulých osmi kolech dali jen čtyři...

Navíc střelecky se zasekl Taiwo, který v úvodních čtyřech jarních duelech dal tři góly, ale po koronavirové pauze už žádný. Ukazuje se, že Karviné chybí klasický útočník?

Olomouc vs. Karviná Online reportáž v neděli od 14:30

„O tom víme, hrajeme tak celé jaro,“ potvrdil trenér Juraj Jarábek. „Petráň je zraněný. Máme sice Tijaniho, ale je mladý, sbírá zkušenosti a zatím nás nepřesvědčil, aby pravidelně nastupoval. Hrál sice proti Budějovicím, jenže skončilo to bez branek. Na pozici útočníka tak je Linži (Lingr). Dává góly, i když minule s Opavou mu to nevyšlo, ale měl to těžké, protože jsme trochu změnili systém. Chtěli jsme hrát více po stranách, využít na pozici útočníka i Ba Louau. A nezklamal. Jen jsme nedali gól.“

Je dobojováno. Zleva Adriel D´Avila Ba Loua z Karviné, Dávid Guba z Karviné, Jan Žídek z Opavy a Gigli Ndefe z Karviné po skončení zápasu, který skončil bez branek.

Po třech kolech Karvinští alespoň udrželi čisté konto. „Minule už obrana fungovala dobře,“ řekl Jarábek, který stále nevzdává boj o třináctou, mimobarážovou příčku.

Karvinští ztrácejí na Zlín šest bodů. „A o devět se hraje,“ upozornil kouč. „Šance tak pořád žije. Navíc pojedeme ještě do Zlína. Vše ale uvidíme teď po Olomouci. Tam kdyby se nám povedlo bodovat... Rozhodně budeme bojovat, abychom do baráže nešli.“