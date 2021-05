Nikdy jsem nic nevypustil, říká Janečka. Karviná se s ním loučí, co dál?

Janečka přišel do Karviné v lednu 2016 a hned týmu pomohl k postupu mezi českou elitu.

„Od fanoušků je pěkné, že mě takto uctili,“ děkoval Janečka divákům nejen za transparent, ale i za skandování jeho jména. „Přece jen jsem byl v Karviné pět let. Dnes je možná rarita, když někdo tak dlouho vydrží v jednom klubu.“

Janečka? To jsou Velké emoce Obrovské emoce jako první naskočí karvinskému trenérovi Jozefu Weberovi ve spojení s Markem Janečkou. Jozef Weber, trenér Karviné „Přiváděli jsme ho jako krajního obránce,“ připomněl Weber příchod Janečky do klubu. „Třetí utkání po postupu do ligy jsme hráli v Mladé Boleslavi a byla to tragédie. Prohrávali jsme 0:1, pořádně jsem se vytočil. Mára byl na pravém beku katastrofální. Sestavu jsme o přestávce přeskládali a Máru postavili doprostřed. Zápas jsme vyhráli 2:1 a Marek zůstal v záloze.“

Pro Karvinou to byla první výhra mezi elitou, jelikož předtím podlehli v Jablonci 3:5 a doma remizovali s Brnem 1:1. Weber si Janečku vybavuje také jako bojovníka. „Před utkáním s Duklou byl celou noc na kapačkách, ale druhý den přišel, že může hrát. A pomohl k výhře. Byl nedílnou součástí a srdcem týmu. Pro mě je jeho odchod emočně složitý. Přece jen jsem s ním něco prožil, třeba postup. A také mi ulehčil letošní návrat do klubu. Mohl jsem s ním probrat spoustu věcí.“

Opravdu v Karviné končíte?

Ano, třicátého června mi vyprší smlouva a dále už v klubu zřejmě nebudu.

Zřejmě?

Rozhoduji se, co dále. Zda ještě budu někde pokračovat v profesionální hráčské kariéře, anebo zvolím trochu jinou cestu.

Ta by mohla být jaká?

Můj sen byl být fotbalistou. S kariérou mohu být spokojený, ale v červnu mi bude třicet osm let, takže se dá říct, že na fotbalové poměry nadsluhuji. Ale u fotbalu chci zůstat. Jen uvidím, v jaké pozici. Nějaké nabídky mám. Rozhoduji se, zda ještě budu hrát, anebo funkcionařit. Rozseknu to do patnáctého června.

Přesto... Brankáři dozrávají později, jak se říká.

Vím, na co narážíte, že jsem v Karviné proti Slavii zaskakoval za vyloučeného gólmana. Nastoupil jsem tak na každém postu v sestavě, ale vždy jsem říkal, že budu hrát tam, kam mě trenér postaví. Ale už mám nějaký věk. Karviná má slušné mužstvo. Respektuji, že odbyl můj čas. Vždy jsem se ale na hřišti, v tréninku i zápase, i v šatně, a v kterémkoli klubu snažil odvést maximum. Nikdy jsem nic nevypustil. Důležité bylo i to, že jsem byl zdravý, že jsem neměl žádné vážnější zranění, což musím zaklepat.

Mohl byste v Karviné zůstat na jiné pozici?

Mezi nabídkami, které mám, žádná karvinská není, takže se nad ní ani nemohu rozmýšlet.

Na co budete ze svého karvinského působení vzpomínat nejvíce?

Za těch pět let jsem toho tady zažil hodně. Ale první, co mi utkvělo v hlavě, je setkání s trenérem Weberem, který tady byl, když jsem přišel. Je to velice seriózní a lidský trenér. Teď se vrátil a vůbec se nezměnil. V mých očích to je vynikající kouč i člověk. Pokud bych se někdy rozhodl být trenérem, bude jedním z těch, z nichž si budu brát příklad. Je hodně věcí, které bych dělal jako on. Musím poděkovat i trenéru Jarábkovi za to, co mi dal v Karviné i Trnavě. S ním jsem měl nadstandardní vztah.

Jak jste prožíval karvinský postup do první ligy?

To bylo výborné, ale skvělá byla i první sezona v lize. Byla tady vynikající parta v čele s Laštym (brankář Jan Laštůvka - pozn. red.). To je nejlepším brankář, jakého jsem zažil. Nikdy jindy jsem necítil takovou jistotu za svými zády, jako když byl v brance on. Ale v paměti mi zůstane celá parta kolem Eisiho (Pavla Eismanna), Lukáše Budinského, Zipa (Jana Moravce). Nerad bych na někoho zapomněl. Na půl roku jsem si sice z Karviné odskočil do Trnavy vyhrát pohár, ale vrátil jsem se a celých pět let jsem se tady cítil dobře.

Pokud jde o brankáře Laštůvku, s ním se rozloučíte v sobotu, kdy končíte sezonu na hřišti Baníku.

Na to se těším. A o to více, že to bude proti Laštymu. Ale zápasy s Baníkem pro mě vždy byly specifické. Je to jeden z největších soupeřů, na které je potřeba extrémně se vybičovat. Snad budou moci přijít i nějací fanoušci, kapacita stadionu by mohla být naplněna z dvaceti procent, takže nějaká atmosféra by být mohla. Fanoušci k fotbalu patří. Hnali mě dopředu, ať už jejich reakce byly pozitivní, nebo ne. To mi bylo jedno.

Takže sezona bez diváků pro vás musela být hodně smutná.

Řekl bych, že to byl i jeden z faktorů, proč jsme s Karvinou ztratili tolik bodů na svém hřišti. Zápasy před prázdnými tribunami připomínaly přípravu. Jsem moc rád, že aspoň nyní v závěru sezony nějací lidé přijít mohli. Nechci dělat nějakou kampaň, ale pojďme se všichni naočkovat a od příští sezony se už třeba tribuny opět zaplní a budeme zase normálně žít.