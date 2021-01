Ligu jsem si zahrál na všech postech, může říct karvinský Janečka

Post gólmana si zkusil v závěru sobotního utkání, když rozhodčí Pechanec vyloučil karvinského brankáře Bolka po faulu na Lingra. Karvinští už nemohli střídat, a tak se do branky postavil Janečka. „Někdo by mohl říct, že už mohu skončit, ale mě fotbal baví a končit nechci,“ usmál se sedmatřicetiletý Janečka.

Takže teď platí, že jste si vyzkoušel všechny fotbalové pozice?

Ano, během své kariéry jsem v lize hrál na každém postu jen ne brankáře. A tím jsem nyní už byl taky...

Rozhodčí Ondřej Pechanec ukazuje červenou kartu karvinskému brankáři Petru Bolkovi (vpravo).

Jak jste závěr utkání z branky vnímal?

Nejprve jsem si myslel, že se se hra vrátí na místo přestupku, že slávisté budou zahrát přímý kop, když Bolčus dostal červenou (k Bolkově prohřešku se sudí vrátil až po upozornění videoasistenta po té, co hosté získali roh - pozn). Ani mě nenapadlo, že bude roh. Pro to jsem přemýšlel, kolik mají v mužstvu leváků a usoudil jsem, že Provoda. Řešil jsem, že tomu uzpůsobím i postavení zdi.

Sotva slávisté roh rozehráli a nezahrozili z něj, rozhodčí zápas ukončil. Nemrzí vás, že jste si nesáhl na balon?

Těžko říct, jak by to dopadlo, kdybych měl zakročit proti nějaké střele. O tom jsem však nepřemýšlel. Ostatně nikdy mě ani nenapadlo, že někdy budu v lize chytat. V brance jsme nakonec byl asi pět vteřin a byl konec. Stalo se. Asi to je milník mé kariéry, ale nepředstavoval jsem si, že se někdy do branky v takovém zápase postavím.

Máte vůbec nějakou zkušenost s chytáním?

Z mládežnických kategorií, hlavně z dorostu. Doma jsem dlouho hrál za Levoču, až v sedmnácti letech jsem přestoupil do většího klubu, jakým byla Spišská Nová Ves. Levoča tehdy hrála čtvrtou ligu a často se stávalo, že brankář nepřišel, takže jsem chytal já. To už však je minulé století... Je to už doba, ale v dorostu jsem nějaké zápasy odchytal.

Nejméně na jedno utkání jste přišli o vyloučeného Petra Bolka, Vladimír Neuman byl zraněný, takže připravený je jen Jiří Ciupa. Nebudete v Teplicích v roli brankářské dvojky?

Určitě to vyřešíme a proti Teplicím budeme mít klasického brankáře. Uvidíme, jestli nastoupí Jirka Ciupa, nebo Láďa Neuman, který se už snad dá do kupy.

Se Slavií jste zvládli první poločas, kdy byl stav 0:0. Čím to, že ve druhém jste už soupeři nestačili?

Věděli jsme, že Slavie má kvalitu a zatlačí nás. Škoda toho prvního gólu, že jsme ho dostali ze standardní situace a brzy přišel i ten druhý. Asi každý čekal, že Slavie u nás vyhraje, ale nechtěli jsme se vzdát bez boje. Trochu jsme smutní, že jsme doma znovu prohráli, i když s momentálně nejlepším mužstvem české ligy.

Domácí zápasy vám nejdou. Ztratili jste v nich už 18 bodů z celkových 24. Od osmého listopadu jste na svém stadionu nevyhráli. Co s tím?

Už musíme doma jednoznačně vyhrát. Je to dlouhá doba, netěší nás to. Teď nás ale čekají zápasy, v nichž potřebujeme body. Celkově jich máme dvacet a tuto sezonu máme jasný cíl – pohybovat se po těch horších letech, co tu byly, nejméně ve středu tabulky. Musíme zase začít bodovat. Teď jsme znovu prohráli, i když jsme konečně vstřelili gól, byť z jedenáctky, ale doma potřebujeme vyhrávat. To však obemíláme pořád dokola. V sobotu zkusíme uspět v Teplicích a po té musíme zabrat doma, přestože to s Opavou bude těžký zápas. Ale v lize není lehký žádný.