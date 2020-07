Připravit hlavy, velí karvinský Janečka. Zlínský Páník: Přístup bude maximální

Zatímco Opavští ve skupině o záchranu hrají s Olomoucí a Teplicemi, jimž už o nic nejde, Karviná po čtvrtečním duelu ve Zlíně bude v neděli od 17 hodin hostit Příbram. A může to být souboj o všechno...

„Teď se soustředíme na Zlín, i když to není snadné, protože soutěž se už podruhé přerušila a my jsme navíc byli čtrnáct dnů bez tréninku,“ připomněl karvinský kapitán Marek Janečka, že byl tým kvůli onemocnění několika hráčů covidem-19 v karanténě.

Zlín vs. Karviná Online reportáž ve čtvrtek od 18 hodin

Takže?

„Musíme do toho znovu naskočit, což není nic příjemného po kondiční, ale hlavně po mentální stránce. Všichni si přejeme, abychom závěr zvládli a konečně si psychicky trochu oddechli. Trvá to už dlouho,“ podotkl Janečka.

V nynější pauze fotbalisté Opavy a Příbrami trénovali naplno. Zato Karvinští museli být doma. Znovu se připravují od pátku. Bude jim šest dnů před dnešním duelem stačit, aby se znovu dostali do tempa? „Samozřejmě je znát, když člověk čtrnáct dnů nic nedělá, ale věřím, že se připravíme hlavně v hlavách, protože o nich to už všechno je. Jde o holý život,“ prohlásil Marek Janečka.

Tato sezona trvá už třináct měsíců. A mohla se protáhnout do čtrnáctého, pokud by grémium ligových klubů nezrušilo baráž.

„Natahovat sezonu dál by bylo po mentální a psychické stránce ještě horší. Grémium rozhodlo, že odehrajeme dvě kola a uvidíme, co z toho bude. Spravedlnost nespravedlnost, tak rozhodli a my to musíme respektovat,“ uvedl Marek Janečka. „Teď se budeme snažit odehrát ty zápasy tak, abychom byli spokojení. V neděli uvidíme, kdo spadne.“