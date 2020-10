Trenérům jsme hlavu nezamotali, uznává karvinský Janečka po pohárovém konci

„Je to zklamání, obzvlášť když se opakoval minulý ročník,“ připomněl karvinský záložník Marek Janečka. „I tehdy byli v sestavě hráči, kteří v lize tolik nenastupují, a nezvládli jsme to. Můžeme si za to sami. My jsme za ten výsledek zodpovědní.“

Oproti sobotní sestavě v ligovém duelu s Mladou Boleslaví (0:0) zůstal v základu jenom brankář Vladimír Neuman. „Měli jsme šanci se ukázat, ale nevyšlo to...“ řekl Janečka.

Proč jste utkání nezvládli?

My, co nehrajeme stabilně, jsme se o sestavu neporvali. Ani jeden z nás. Přitom se měla projevit naše zkušenost z první ligy. Hlavně v první půli to vůbec nevypadalo na to, že je mezi našimi mužstvy rozdíl soutěže. Hráli jsme sice v jiném složení, než je obvyklé, ale i tak musíme být sebekritičtí.

Projevilo se hodně, že tým nastoupil v jiné sestavě, než tomu je v lize?

Znát to bylo, není to jednoduché, ale přesto jsme utkání měli zvládnout. Věřil jsem, že loňský ročník se opakovat nebude. Taková prohra není psychicky nic příjemného. Teď se však musíme soustředit na ligu, i když kdo ví, kdo z nás, co jsme proti Vlašimi byli v sestavě, dostane příležitost.

Trenéři ale řekli, že střídající hráči v druhém poločase vaši hru oživili. Je alespoň to pozitivní?

Ano, střídání vyšlo. Pak jsme se zvedli, jenže dohánět tříbrankovou ztrátu, dobývat branku hostů, je těžké. To však není výmluva. Trenérům jsme nijak nezamotali hlavu, neztížili jsme jim rozhodování o sestavě pro ligu. A že jsme drželi míč, je k ničemu. Ve vápně se nám nedařilo.

V sobotu budete hrát na hřišti ligového nováčka Zbrojovky Brno. Co od toho utkání po pohárové prohře čekáte?

Viděl jsem ho na videu několikrát. Už se mi zdá, že u videa sedím více, než trénuji. Ale je to pomoc pro mě i pro trenéra. Brno není v optimální formě, neboduje ani doma, ani venku. Jenže to je pro nás možná horší. Už potřebují bodovat, vyhrát. Nechci být tím, kdo soupeře nakopne.

V čem by mohla být brněnská síla?

Dobré je směrem dopředu. Má nepříjemné hráče, kteří budou dělat vše pro to, aby se konečně chytili. My jim to však nesmíme dovolit.