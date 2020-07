Teď už to je jen o hlavě, ví před klíčovými zápasy karvinský kapitán Janečka

Jaká je v týmu po karanténě nálada?

Všichni jsme v očekávání, protože nás čekají poslední dva zápasy. Teď se ale soustředíme na Zlín, i když to není snadné, protože se soutěž už podruhé přerušila a my jsme navíc byli čtrnáct dnů bez tréninku. Musíme do toho znovu naskočit, což není nic příjemného po kondiční, ale hlavně po mentální stránce. Všichni si ale přejeme, abychom závěr zvládli a konečně si psychicky trochu oddechli. Trvá to už dlouho.

Navíc se už třetí rok po sobě zachraňujete v samém závěru soutěže...

Pro všechny by tady bylo pěkné, aby liga skončila našim udržením. Ale o tom, pořád o tom stejném, se bavíme už třetí rok. Není to nic příjemného, když o záchranu musíte bojovat do posledního kola.

Poprvé ale budete mít v rozhodujícím utkání, v neděli s Příbramí, výhodu domácího prostředí.

Nevím, jestli v naší situaci je to až taková výhoda. Už proto, že vzhledem k různým opatřením kvůli koronaviru nebude stadion naplněný, i když nějací fanoušci na tribunách budou. V předešlých letech, když jsme hráli venku, to byla naše nevýhoda, ale zvládli jsme to, takže pod větším tlakem asi byli domácí. Výhoda domácího prostředí je v tak těžkých zápasech minimální, protože tam pracuje hlava. To je největší problém toho všeho.

S bojem o udržení už ale máte nějaké zkušenosti, ne?

Zažil jsem to už dříve i v Trnavě, takže i když před rokem jsem v závěru sezony v Karviné nebyl, tak pro mě to je stejně jako pro další kluky už třetí tak vypjatý závěr sezony v kariéře. Je to realita a musíme se s tím popasovat. Vzít to jako fakt, chlapsky a udělat vše pro to, abychom i v příští sezoně byli prvoligoví.

Na přípravu nyní máte jen šest dnů. Stačí to?

Samozřejmě je znát, když člověk čtrnáct dnů nic nedělá, ale věřím, že se připravíme hlavně v hlavách, protože o nich to všechno je. Jde o holý život. Sezona je ale opravdu hodně dlouhá.

Trvá třináct měsíců. Je dobře, že aspoň máte jasno, že odehrajete dva zápasy a bude konec, když grémium ligových klubů zrušilo baráž?

Natahovat sezonu dál by bylo po mentální a psychické stránce ještě horší. Je možná dobře, že se hraje ve čtvrtek a pak už jen v neděli. Budeme se snažit ty zápasy odehrát tak, abychom byli spokojeni.

Takže jste uvítal zrušení baráže?

V situaci jaká je, není lehké najít nějaké řešení, vždy bude někdo nespokojený. Grémium rozhodlo, že odehrajeme dvě kola a uvidíme, co z toho bude. Spravedlnost nespravedlnost, tak rozhodli a my to musíme respektovat. V neděli uvidíme, kdo z ligy spadne.