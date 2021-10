Odvolaný Weber: Tým se nesemkl, nefungoval, jak bych si představoval

Takže jste tušil, že skončíte?

Po Mladé Boleslavi už ano, protože ta série bez výhry byla velmi dlouhá. Nicméně jsem si to nepřál a věřil jsem, že ve chvíli, kdy se nám vrátí nemocní hráči a s týmem se více sžije Bartl, tak se to zlepší. A to si myslím i nyní.

Ostatně to jste naznačoval po nedělní prohře s Mladou Boleslaví 0:1. Říkal jste, že máte představy, co s týmem udělat. Mrzí vás, že jste už nedostal šanci?

Věřil jsem, že Bartl a Túlio, kteří přišli později, na tom budou postupně kondičně lépe, a zdravotně se dají dokupy Čmelík, Dramé a Mangabeira. Věděl jsem, že po nynější reprezentační pauze budeme silnější. Ale nevím...

Tudíž vás nepřekvapilo, že jste skončil?

Šel jsem tady s nějakými představami. Kádr byl v nějakém stavu, ale moje chyba byla, že jsem nebyl důraznější a neudělali jsme v létě více změn. S realizačním týmem jsme chtěli mužstvo přestavět tak, jak tomu bylo při mém minulém působení, že se kádr stabilizoval a vydržel spolu nějakou dobu. To se nepovedlo, což jde za mnou. A člověk za to musí umět nést následky.

Jak vám bylo, když jste se o odvolání dozvěděl?

Byl jsem zklamaný, protože jsem ani na chvíli neuvažoval, že bych to zabalil. Naštvaný jsem nebyl, ani teď nejsem. Taková je realita fotbalového trenéra. Jsem smutný, že to nevyšlo, protože jsem v Karviné chtěl navázat na to první docela povedené období, kdy se nám podařilo postoupit do ligy.

Přitom po domácí remíze se Slavií 3:3 vše vypadalo nadějně, že?

Byla tam naděje, že se to zlepší. Zůstal jsem však opatrný, protože všichni víme, že takové zápasy, kdy můžete jen získat, se hrají v uvozovkách lépe, než když pak musíte porazit Zlín a Teplice. A to se potvrdilo.

Udělal bystě něco jinak?

Těžko říct. Snažili jsme se tým s vedením více posílit. Měli jsme v hledáčku třináct hráčů, ale byl jsem až překvapen, že přivést někoho do Karviné bylo nyní těžší než při mém prvním působení.

Chyběli mužstvu bojovníci?

Ano, ale za tímto slovem se dá schovat cokoliv. Možná jsme potřebovali nějakého grázlíka, který by nic nevypustil. Nebo naopak někoho, kdo by dokázal tým uklidnit ve chvíli, kdy jsme se dostali do vedení. Několikrát v sezoně se nám stalo, že jsme okamžitě inkasovali, což byl velký problém. I v závěrech utkání jsem na hráčích viděl, že mají jakoby strach o výsledek, o to, aby neprohráli...

Po venkovní prohře v Českých Budějovicích 1:3 jste naznačoval, že máte hodně cizinců a mužstvo tolik neladí. Byl problém i v tom, že v kádru není převaha fotbalistů spjatých s regionem?

To nezastírám. Není to nic proti cizincům. Vždy jsem ale razil teorii, i když jsem tady byl před čtyřmi roky, že v tak malém klubu nemůže být fotbal jen o kvalitě, ale i o týmovosti, o partě, o karvinském srdci, i když to je taková fráze. Tak to však je. A problém byl i v tom, že jsme měli třeba pět cizinců na lavičce. Fotbal mám postavený na soudržnosti, týmovosti. V tom se mi mužstvo těžce budovalo. Na jaře jsem do Karviné šel s tím, že v létě uděláme více změn, ale to se nepovedlo. Když nebyly výsledky, je logické, že přišlo odvolání.

Deset zápasů bez výhry za sebou jste zřejmě nezažil.

To byl samozřejmě problém. Musím být k sobě upřímný, pak už v některých fázích ani ta kvalita hry nebyla dobrá. Tým se nesemkl, nefungoval, jak bych si představoval, a za to jsem zodpovědný.

Před sezonou jste si přáli probojovat se do nadstavbové skupiny o sedmé až desáté místo. Je to ještě v silách nynějšího týmu?

Rád bych se mýlil, ale bude to velmi těžké. Sezonu jsme nerozjeli dobře a každý bod může chybět. Nicméně nemám obavy, že by se Karviná nezachránila.

Je to klišé, ale dá se ve vašem případě použít rčení - dvakrát nevstoupíš do stejné řeky?

Asi to je v tomto případě klišé. Měl jsem představu, že to bude lepší. Věřil jsem, že dokážu více otočit kormidlem, a proto jsem přicházel. Jenže se mi to nepovedlo.