Nový příbramský kouč Valachovič žádal: Nebojte se hrát fotbal

„Je to trošku rozčarování, určitě jsme ze zápasu chtěli vytěžit víc. Čtyři dny jsme předtím společně pracovali na tom, aby se nám podařilo vybojovat tři body,“ řekl na tiskové konferencí Jozef Valachovič.

Čtyři dny u týmu, to není příliš. Co se dalo stihnout?

Vždycky je lepší, když máte na přípravu více času. My jsme se hlavně snažili nabádat chlapce, aby se nebáli hrát fotbal. Chtěli jsme, aby už se neohlíželi na předchozí výsledky a udělali za nimi čáru. No a já s mým trenérským týmem jsme si prohlédli předchozí zápasy a udělali si analýzy, hlavně s ohledem na množství inkasovaných branek.



Jaké zásadní nedostatky vám utkání ukázalo?

Naplno je odhalil první poločas. Nechtěli jsme hrát, byli jsme v soubojích druzí, pouštěli jsme soupeře do šancí. I když jich asi bylo méně než v předchozích utkáních.

Co s tím dál provedete?

Teď máme dva týdny během reprezentační pauzy čas, abychom na nedostatcích zapracovali. Víme o nich my jako realizák i hráči.

Čím to podle vás bylo, že se Příbram prezentovala dvěma naprosto rozdílnými poločasy?

O tom prvním už jsem mluvil. Ve druhé půli proběhlo z naší strany určité zlepšení a vypadalo to zhruba tak, jak bychom si představovali. Konečně jsme se nebáli hrát s míčem a vytěžili jsme z toho vyrovnávací gól. Měli jsme i další šance.

Byla o pauze v kabině bouřka?

Nebylo to o tom, že bych zvyšoval hlas. Jen jsem nabádal hráče, aby dělali to, co jsme si řekli v pátek na tréninku. Tam všichni chtěli balon, hýřili pohybem i aktivitou. Takže žádný bordel v kabině nebyl, jen jsme se snažili kluky namotivovat a dodat jim sebevědomí.