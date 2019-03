Devět bodů je hodně, ale o titulu se nebavíme, říká slávista Hušbauer

„Vždycky, když tady hrajeme, si na to vzpomenu, je to takový můj životní milník,“ prozradil. Svůj první gól dal tehdy Slovácku, na oslavu si sundal dres a inkasoval navrch ještě žlutou kartu. Teď už by si takovou nedisciplinovanost nedovolil. Den před nedělním zápasem oslavil Josef Hušbauer 29. narozeniny a patří v kádru Slavie k nejzkušenějším hráčům.

Jak bylo těžké tři dny po senzačním postupu před Sevillu zvládnout ligový zápas?

Byl to náročný zápas na těžkém terénu. Začali jsme dobře, ale postupem času jsme trochu upadali. V naší hře chyběl pohyb a kvalita uprostřed hřiště a v útoku. Z toho pak plynuly šance Příbrami. Nehráli jsme dobře, nebylo to z naší strany ono.

Možná jste měli štěstí, že jste v téhle situaci narazili právě na Příbram, co říkáte?

Asi to tak bude, protože Příbram není v optimální formě a nemá takovou kvalitu jako týmy z předních příček. To nám asi pomohlo.

Zmínil jste těžký terén, jak se na něm dalo kombinovat.

Hřiště nebylo ideální a navíc nebylo pokropené. Kombinačně se moc hrát nedalo, a tak jsme se časem snažili hrát jednodušeji. Posílali jsme dlouhé nákopy dopředu, jenže neměli jsme tam tolik odražených míčů a náběhů za obranu.

Gumová Slavia Trpišovskému výkon připomněl zimní přípravu

více

Příbram měla několik šancí. Nezatrnulo vám při tyčce a při penaltě?

Měli nějaké příležitosti, které jsme naštěstí přežili. Těžko říct, jak by se to odvíjelo, kdyby vyrovnali, ale já věřím, že bychom to stejně otočili. Kvalita byla na naší straně, akorát to dnes byl těžký zápas se vším všudy.

Při gólu jste se prosadil z druhé vlny. Těžil jste z toho, že vám bránící hráči nechali hodně prostoru?

Ze středu se takové náběhy těžko brání. Musím pochválit Jardu Zmrhala, že mě viděl a krásně mi nahrál.

Vedete ligu o devět bodů, už mluvíte v kabině nahlas o titulu?

Víme, že to je dost, ale pořád je před námi ještě nadstavba, kde nás čeká pět těžkých zápasů. Teď se soustředíme na to, abychom dojeli třicet kol s dostatečným náskokem, a pak se zaměříme na nadstavbu.

Mrzí vás, že ve velkých pohárových zápasech nehrajete?

Každý si to užívá, i když nehraje. Je nás tady dost kvalitních hráčů a každý by chtěl hrát. Jsem rád, že se nám daří v Evropě i v lize a užívám si každý dobrý výsledek.