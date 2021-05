Ztráta mrzí, ale nebolí. Slavia vše podřídila pohárovému finále

„Víc než dnešnímu zápasu byl režim v uplynulém týdnu uzpůsoben čtvrtečnímu finále,“ přiznal trenér Jindřich Trpišovský.

Risk v lize si slávisté mohou dovolit, protože první místo jim už nikdo vzít nemůže. Titul si pojistili před dvěma týdny, teď jim jde o prodlužování rekordní neporazitelnosti, o úspěch v domácím poháru a snaží se dopomoci Janu Kuchtovi k vítězství v boji o krále střelců.

Mimochodem tahle snaha se jim zrovna v neděli proti Karviné vymstila, protože útočník už ve čtvrté minutě zahodil pokutový kop. Sobě tedy nepomohl, zato týmu zkomplikoval cestu za lepším výsledkem. „Sám ji ani kopat nechtěl, ale tým ho k tomu tlačí,“ prozradil trenér.

Týden volna pro tři opory

Závěr ligy už tyhle příběhy přináší. Kdo má nahráno, může zohledňovat i jiné cíle, než jen maximalizovat bodový zisk. I karvinský trenér Jozef Weber po utkání na Slavii prohlásil, že teď mu jde o to, aby do konce sezony dal prostor co největšímu počtu hráčů. V Edenu tak nasadil hned osm cizinců, a taky 21letého brankáře Neumana. „Chtěl jsem ho vidět ve větším zápřahu a zápas na Slavii k tomu byl ideální,“ prozradil.

Domácí zase využili toho, že poprvé od začátku února nemuseli hrát uprostřed týdne žádný zápas, a rozhodli se rozložit síly. Jan Bořil, Lukáš Masopust a Petr Ševčík dostali týdenní volno, během něhož se mohli odpojit od týmu a vynechat tréninkové dávky.

„Dva a půl roku jsem neměl pořádné volno, takže mi ten týden hodně bodnul. Odpočinul jsem si fyzicky i psychicky, byl jsem s rodinou, jezdili jsme na výlety,“ popisoval kapitán Jan Bořil.

Trio odehrálo ve středu 5. května pohárové utkání na Spartě a k týmu se znovu připojilo až v pátek čtrnáctého. „Ztuha jsem ten návrat rozběhával, ale tréninky jsem zvládl a sám jsem chtěl jít i do zápasu. Trenéři to nechali na mně, jsem rád, že jsem to nějak zvládnul. Rozehrál jsem se, abych byl na čtvrtek připraven,“ doplnil. Trenér mezitím na jiném místě zrovna říkal, že Bořil patřil společně s Kolářem a Bahem k ojedinělým hráčům, kteří podali proti Karviné nadstandardní výkon.

Šest změn v sestavě a plánovaná střídání

„Plzeň měnila trenéra, ve dvou zápasech nastoupila ve dvou různých rozestaveních, takže se na ni musíme dobře připravit,“ říkal Trpišovský už krátce po nedělní lize. „Uzpůsobili jsme tomu celý uplynulý týden. Na jeho začátku hráči dostali dva dny volno, což jsme neměli od 10. ledna. Pak jsme dost trénovali, po dlouhé době jsme měli prostor i pro silové tréninky a dynamiku. Vlastně se už od čtvrtka chystáme na finále.“

Trenérský štáb si dal záležet, aby co nejlépe rozložil zátěž. V porovnání s minulým zápasem v Olomouci se základní sestava proměnila na šesti místech. A v obou zápasech Slavia na sklonku první hodiny hry výrazně střídala. „Zátěž některých hráčů byla plánována na šedesát minut,“ přitakává Trpišovský.

Svalové zranění nedovolilo po odpočinku nastoupit Masopustovi. „Ani to nemá natažené, ale nechtěli jsme nic riskovat, aby mohl být připraven na čtvrtek. Hrát se dnes o titul nebo o pohár, tak by nastoupil,“ řekl trenér.

Stoper Zima pojede na Euro, řekl Trpišovský

Proti Karviné dostal volno stoper Ondřej Kúdela, další hráče čeká odpočinek po pohárovém finále. Slavia slíbila, že uleví některým přetíženým hráčům z reprezentace, které čeká Euro.

Mimochodem, Jindřich Trpišovský zřejmě v neděli bezděky prozradil něco, co bychom se měli dozvědět z jiných úst. „Zimu čeká Euro, takže nevíme kdy a jak se vrátí do přípravy,“ ujelo mu, když mluvil o situaci ve středu obrany.

A ještě jednou test před pohárovým finále: poprvé od 21. března hrál v základní sestavě Abdallah Sima. „Chtěli jsme otestovat, co vydrží a v jakém je stavu. Je na něm vidět, že mu chybí herní pohoda, není tam ta elastičnost a dynamičnost,“ řekl Trpišovský.

Kolem senegalského křídelního hráče se zřejmě v létě strhne přestupová bouře, ale teď se trenéři snaží svoji hvězdu připravit na závěr sezony. „Snažíme se na něm pracovat tak, aby odehrál na maximum zápasy, které mu do léta zbývají. Je to citlivý kluk, je na sebe náročný a výkony, ze kterých byl předtím nadšený, mu teď nestačí.“