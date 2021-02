Necítil jsem se nejlépe, komentuje Zmrhal svou boleslavskou premiéru

Zmrhal odehrál celý druhý poločas a celkem se hledal. „Byly tam situace, které mohl vyřešit lépe,“ přiznal boleslavský trenér Karel Jarolím, „ale čekáme od něj, že nám výrazně pomůže. Teď budeme mít více času zapracovat ho do sestavy.“

Sedmadvacetiletý záložník přestoupil předloni ze Slavie do italské Brescie. Když v červenci v prestižní Serii A dvakrát skóroval proti týmu Spal Ferrara, vypadalo to na skvěle rozjeté angažmá. Jenže Brescia sestoupila a nový trenér Davide Dionigi měl o sestavě jiné představy.

Zmrhal v poslední době vůbec nenastupoval, proto kývl na nabídku Mladé Boleslavi.

Jaromír Zmrhal na tréninku v Mladé Boleslavi.

„Především chci pravidelně hrát. Konečné rozhodnutí padlo v neděli a v pondělí už jsem trénoval v Boleslavi,“ prozradil Jaromír Zmrhal.

Moc času na adaptaci tedy neměl. Klub rychle vyřídil transfer a posila šla hned druhý den po příjezdu do ostrého zápasu. „Jsem rád, že jsem mohl nastoupit. Pak jsem se na hřišti necítil úplně nejlépe. Ale postupně jsem se do toho dostával a bylo to lepší a lepší,“ míní Zmrhal.

„Chci zpátky do reprezentace“

Boleslav je v kritické situaci. Rok po stamilionovém prodeji kanonýra Nikolaje Komličenka se tým v první lize nachází na sestupové příčce. Proto přišel nový trenér Karel Jarolím, proto v lednu dorazila řada posil, jejichž vyvrcholením bylo nečekané angažování nedávného reprezentanta Zmrhala.

Jaromír Zmrhal Narodil se 2. srpna 1993 v Žatci. Po fotbalových začátcích v Blšanech přestoupil už v deseti letech do pražské Slavie. V jejím dresu se dostal až do ligy a slavil zisk dvou titulů. V létě 2019 přestoupil za 100 milionů korun do Brescie. V italské Serii A odehrál 21 zápasů. V poslední době byl náhradníkem, tak se rozhodl pro hostování v Mladé Boleslavi. Za českou reprezentaci odehrál 15 duelů.

„Jsem přesvědčený, že je to vhodný typ do našeho mužstva a že budeme schopni si pomoci navzájem. Je to rychlostní typ, pracovitý kluk s dobrým charakterem. Jsem si proto jistý, že jak v kabině, tak na hřišti se stane platným hráčem,“ podotkl trenér Jarolím.

Boleslav má nyní čas na trénink, protože o víkendu nenastoupí k utkání ve Zlíně, který je kvůli koronaviru v karanténě. Pak už by potřebovala zabrat, na ligové vítězství totiž nedosáhla už devětkrát v řadě.

„Před příchodem jsem viděl dva předchozí zápasy a bylo zřejmé, že se tým herně zvedá. Udělám maximum pro zlepšení postavení Boleslavi v tabulce,“ slíbil Zmrhal.

Bude to však mimořádně složité. Po vynucené covidové pauze čekají Středočechy zápasy proti Jablonci a Plzni, tedy týmům s mimořádně silnými soupiskami, které aspirují na postup do evropských pohárů.

Boleslav si ale nemůže vybírat, potřebuje bodovat proti komukoliv. „Bylo velká škoda, že jsme proti Olomouci neudrželi vedení. Ale doufám, že body brzy přibudou. Cítím se dobře, kabina je super, musí se to projevit,“ věří Zmrhal.

Jaromír Zmrhal na tréninku v Mladé Boleslavi.

Pokud se to podaří, mohl by dosáhnout i na splnění svého individuálního cíle. „Rád bych se vrátil do reprezentace a popral se o nominaci na mistrovství Evropy,“ prozradil.

A kouč Jarolím na stejné téma doplnil: „Myslím, že má na to, aby se do reprezentace prosadil. Bude samozřejmě záležet na něm i na nás, abychom předváděli slušný fotbal.“

„Věříme, že boleslavskému klubu pomůže svojí kvalitou a zkušenostmi dostat se v tabulce na vyšší příčky a pod trenérským vedením Karla Jarolíma se dostane do českého národního týmu na EURO, což je pro něj velká výzva,“ přidal se Karol Kisel, Zmrhalův agent, který jeho příchod do Mladé Boleslavi pomáhal zorganizovat.