Jablonecký záložník Sýkora: Dvakrát jsme vedli, měli jsme vyhrát

Proč to nevyšlo?

Dostali jsme dva góly z našich pozičních chyb, Liberec byl ve druhém poločase aktivnější než my, měl víc šancí a hnali ho diváci. Je to bod zvenku, z těžkého prostředí, z derby, takže ho bereme a s pokorou musím říct, že ta dělba je asi zasloužená. Někde uvnitř ale stejně cítíme, že to klidně mohla být výhra.

Vzhledem k tomu, že jste jeden z nejmenších na hřišti, jste dal netradičně gól hlavou...

...já si nemyslím, že netradičně. Můj první ligový gól jsem dal taky hlavou a ve hře hlavou jsem docela zkušený. Obránci Liberce si ale asi v tu chvíli víc hlídali Doliho (Doležala), který je přece jen větší hlavičkář. Předtím dal Honza Krob zleva dva dobré centry na přední tyč, tak jsem vycítil, že bych tam mohl dát balon zase, naběhl jsem si tam a vyšlo to.“

V Liberci jste před odchodem do Slavie strávil rok a půl, hostoval jste v něm i letos na jaře, bylo pro vás derby proti němu speciální?

Asi ano, když jsem za Liberec nějaký čas hrál. Pro mě je ale speciální každý ligový zápas, užívám si je a na každý se koncentruju stejně.