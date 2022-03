Kluci si poradili s Beauguelem a Chorým velmi dobře, chválil brankář Hanuš

„Už před utkáním na jihu Čech jsem měl trochu zdravotní problémy a při zápase se zhoršovaly. Už jsem to jednou zažil před šesti lety v Jihlavě, tehdy se mi to zhoršilo až takovým způsobem, že jsem pak nebyl k dispozici šest týdnů. V Budějovicích jsem se proto rozhodl vystřídat, aby to nedopadlo jako předtím, během týdne se to pak hodně zlepšilo a jsem rád, že jsem mohl proti Plzni hrát,“ vysvětlil Jan Hanuš.

A pro Jablonec bylo dobře, že nastoupil, protože byl nejlepším mužem týmu a dovedl ho k cennému bodu. Celkem šlo na Hanuše sedm střel a tři z nich byly vyloženě gólové. V prvním poločase zneškodnil sólový náběh Buchy, po změně stran vytěsnil konečky prstů bombu Chorého na tyč a pak vyrazil i střelu Eduarda, která se nebezpečně kroutila ke vzdálenější tyčce.

„Nejtěžší pro mě byla střela Chorase ze strany, kterou jsem tak tak stihl vyrazit na spojnici tyče a břevna, to bylo hodně těsné. Úplně jednoduché to nebylo ani při šanci Buchy, snažil jsem se čekat do poslední chvíle, šlo to docela blízko mě a stačil jsem míč taky vyrazit. Střela Eduarda letěla naštěstí v pro brankáře docela dobré výšce,“ vylíčil 33letý Jan Hanuš, pro něhož to byla ve 170. prvoligovém startu vychytaná nula číslo 36. Navíc v duelu s vedoucím celkem soutěže, což se cení...

„Nemám to tak rozdělené, že by byla nějaká cennější. Jsem rád, že jsem mohl nastoupit a týmu pomoct. Kluci navíc pracovali výborně, neměli to s nakopávanými míči na vysoké věže Beauguela a Chorého lehké, ale poradili si s tím velmi dobře,“ chválil spoluhráče v defenzivě Hanuš.

Jablonečtí sice poskočili na 12. místo, ale stále jsou namočení v boji o sestup. V letošní sezoně totiž remizovali už podvanácté, jsou „králi“ nerozhodných výsledků a body kvůli tomu přibývají na jejich skromné konto hodně pomalu.

„Třeba tenhle bod s Plzní, která je první a má velmi kvalitní tým, musíme v situaci, ve které jsme, brát. Celkově je ale sbíráme tak nějak jen po remízách a je jich fakt hodně, což není úplně ideální,“ ví Jan Hanuš, který doufá, že se hodně zaplněná jablonecká marodka v začínající reprezentační přestávce vyprázdní.

„Věřím, že se kluci během čtrnácti dnů dají dokupy na závěr soutěže, abychom už byli připraveni v té nejsilnější možné sestavě. Po pauze nás čekají důležité zápasy s Pardubicemi a Zlínem, věřím, že je zvládneme a posuneme se o něco výš,“ přeje si.