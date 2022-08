Zase jsme to neudrželi. Hanuš v brance zářil, ale byl mrzutý a naštvaný

„Vnímáme, že jsme v situaci, kdy jsme delší dobu nevyhráli. Zase jsme v zápase vedli a zase jsme to neudrželi. Mě to hrozně mrzí a štve. Musíme věřit, že když v příštích zápasech povedeme, tak už to nějak ukopeme,“ říkal zklamaně 34letý gólman Jablonce Jan Hanuš.

Souhrn 5. kola fotbalové ligy

Hned po změně stran jste vystihl Klímův pokus o lob, když na vás běžel sám. Čekal jste, že zvolí tuto variantu?

Vyčkával jsem, co udělá, těch variant měl asi víc, třeba to dát po zemi, udělat kličku. Já jsem se jen snažil to ustát a ještě jsem stačil vyrazit míč nad sebe.

Měl jste celkově řadu složitých zákroků. Co třeba v prvním poločase povedená střela Kuzmanoviče z trestného kopu do šibenice?

Kopl to fakt výborně, jsem rád, že oproti zápasu se Slavií jsem tentokrát gól z trestňáku nedostal. Některé ty situace nebyly jednoduché, jsem rád, že jsem je zvládl a aspoň takhle pomohl mužstvu do té 85. minuty k vedení. Já na to ale koukám spíš týmově. Hráli jsme doma, chtěli jsme tři body, máme jeden a zase se nám začínají kupit remízy. Nic jiného, než dál pracovat a doufat, že už se to otočí, nám teď nezbývá.

Tohle jste si často říkali i v minulé nepovedené sezoně...

...nechtěli jsme to zažít znovu, tehdy to ale bylo dané i vloženými pohárovými zápasy, program byl nabitý. Teď jsme se snažili udělat všechno pro to, aby se to neopakovalo a abychom dobře začali. To se nepovedlo a musíme zase věřit, že na další zápas budeme doma proti Spartě připraveni co nejlépe.