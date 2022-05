Hrdina zápasu o život Fortelný: Prý jsem nehrál nic moc, ale důležité jsou góly

Cítil jste, že to je váš zápas?

Pan asistent Hunal mi řekl, že jsem nehrál nic moc, ale dal jsem góly, což je podstatné. A má pravdu. Věřím, že moje výkony budou zase stoupat nahoru a budu předvádět něco třeba jako s Ostravou.

Cítil jste jako nejproduktivnější hráč Teplic větší odpovědnost?

Cítím vůči celému mančaftu, že musím odevzdat stoprocentní výkon, odběhat to, odmakat. A vůči sobě přidat něco navíc v podobě gólu nebo asistence. Jsem rád, že se to konečně povedlo.

Jak těžké bylo nastavit se na zápas psychicky poté, co jste nezvládli skupinu o záchranu?

Oni šli z úplně jiné pozice než my, pozitivně naladění, my byli pod dekou, po špatné nadstavbě. Psychicky to bylo pro nás o dost těžší než pro Vlašim. Nad motivací nikdo nemusel přemýšlet, chtěli jsme jednoznačně ukázat, že do ligy patříme, že si ji zasloužíme hrát.

Když jste střídal, fanoušci vám tleskali ve stoje. Jaký to byl pocit?

Nádhera, to chce každý hráč zažít. Chtěl bych všem poděkovat, že přišli a fandili. Věřím, že budou chodit i v příští sezoně.

Jaká bude odveta ve Vlašimi?

Počítáme s tím, že Vlašim nic nezabalí, nemůžou už nic ztratit, půjdou do toho na 110 procent. I když věřím, že dneska makali taky ze všech sil. Teď už nebudou svázaní nervozitou, která byla na obou stranách. Naše výchozí pozice je super, ale musíme udržet agresivitu a efektivitu a znovu předvést týmový výkon.

Je pro vás memento, že jste venku v sezoně mnohokrát propadli?

My musíme zapomenout na to, co jsme předváděli v sezoně, chceme navazovat na to úspěšné, zapomenout na to špatné. Bude to nový zápas se stejným mužstvem.

Jaká nálada panovala v kabině před baráží, kterou jste dosud nehráli?

Osobně jsem na sobě cítil zvýšenou nervozitu, možná jsem byl trochu svázaný, ale takový zápas jsem zažil poprvé, kdy jde opravdu o celý klub, o všechny fanoušky, o lidi v klubu. Je to zápas o život a jsem rád, že se nám to povedlo. Teď budeme mít pozitivní motivaci to dotáhnout.

Dokázali jste si, že na Vlašim máte? Že to nebylo to jen ubojované vítězství?

Já bych bral všemi deseti i ubojované vítězství. Ale věřil jsem nám. Druhou ligu jsem hrál dva roky, věřil jsem, že my jako Teplice máme přece jen o něco větší kvalitu než druholigový tým.

Byli jste silní v soubojích a hráli jste jednoduchý fotbal, to byl cíl?

Stoprocentně, s tím jsme do utkání šli, věděli jsme, že 2. liga je o běhání, fyzických soubojích, odražených balonech. Věřím, že v tom jsme Vlašim i předčili, což bylo důležité a byla to voda na náš mlýn. Takhle na to musíme navázat ve druhém zápase. Věřím, že nikdo z nás nepodcení odvetu, abychom si začali myslet, že už se nám nemůže nic stát. Během deseti minut to může být úplně něco jiného, víme, jaký fotbal dokáže být.