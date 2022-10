Útočník Chramosta táhne Jablonec. Trenér mi věří, pochvaluje si

Po návratu z ročního hostování v Bohemians už letos zažívá zkušený fotbalový útočník Jan Chramosta na severu Čech pod vedením kouče Davida Horejše mnohem veselejší časy. V úvodu této sezony naskočil do devíti z deseti odehraných ligových utkání, první vynechal kvůli zranění z přípravy, nasázel v nich už šest branek, připsal si i tři gólové asistence a vydobyl si pozici jabloneckého forvarda číslo jedna. I proto se v posledních pěti duelech objevil v úvodní jedenáctce.

„Cítím se dobře, dobře trénujeme a v zápasech je to znát. Trenér mi věří a já jsem tam od toho, abych zúročoval práci celého týmu, což se mi v poslední době daří. Věřím, že to bude pokračovat,“ přeje si Chramosta, jenž za týden oslaví 32. narozeniny.

V neděli vsítil dva góly, výrazně pomohl k domácí výhře 3:1 nad Brnem a má tak nakročeno k nejlepší gólové sezoně. Tu zatím zažil v ročníku 2011/12 v dresu Mladé Boleslavi, kdy se trefil desetkrát. Teď má po třetině základní části už zásahů šest a 22 mu jich chybí ke vstupu do stogólového Klubu ligových kanonýrů.

Chramostovy góly navíc přinášejí body a táhnou Jablonec k cestě tabulkou vzhůru. V prvních sedmi kolech Severočeši nezvítězili, ale nyní mají na kontě tři výhry v řadě. „Ze začátku to byla dřina. Tým si potřeboval sednout a dostat do sebe návyky, které po nás nový trenér chce. Bylo to pro nás hodně nových informací, teď všichni vědí, co mají hrát, a to už přináší ovoce,“ pochvaluje si Jan Chramosta a oceňuje i práci obrany, a to zejména výkony nedávné posily, nigerijského stopera Joshuy Akpudjeho.

„Když Josh přišel poprvé do kabiny, tak jsem si říkal: A sakra, na toho bych hrát nechtěl,“ vypráví s úsměvem. „S ním přišlo takové zpevnění defenzivy, on je fakt strašně silný a nepříjemný, uhrává spoustu soubojů, vím to z tréninků. Klobouk dolů, jak to zatím zvládá.“

Chramosta věří, že Jablonec potvrdí zlepšenou formu i v sobotu na hřišti jasně posledních Pardubic: „Asi nejsou úplně v pohodě, ale to není náš problém. Pojedeme tam hrát svoji hru s cílem jednoznačně zvítězit a naši sérii natáhnout.“