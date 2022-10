Nechtěl jsem plechové koleno. Bořilova zpověď o návratu, roli mentora i kritice

Až na ni slávisté ve čtvrtek v Konferenční lize narazí znovu, hrdina Bořil u toho nebude. Aspoň ne přímo na hřišti.

Rok a dva dny je nehrajícím kapitánem.

Loni začátkem října přetrpěl nepovedené derby proti Spartě, pak si v kabině přiložil na pochroumané koleno ledový obklad a věděl, že takhle to dál nepůjde: „Řekl jsem si, že už na to prdím a že to dál přes bolest rvát nebudu. Došlo mi, že bez operace to nepůjde.“