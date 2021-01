Jde to za mnou, řekl palič Řezníček po prohře v Budějovicích

„Jde to za mnou, měl jsem na noze jasné góly, to musím proměňovat. Naše produktivita byla žalostná,“ uznal Řezníček a myslel tím i další spálené možnosti Radosty a Vondráška. Nezdar na půdě Dynama podtrhl mizerný start Teplic do jara: dva zápasy, nula bodů i vstřelených gólů, skóre 0:7 a pár nových vrásek na čele trenéra Radima Kučery.

Souhrn 16. ligového kola

„Možná se nám vrátilo, jak lhostejně jsme přistoupili k duelu s Jabloncem,“ připomněl kouč předchozí pětigólovou rychtu. Ani na Střeleckém ostrově to Teplicím nestřílelo. „Po Jablonci jsme byli hodně kritičtí, plno věcí jsme si vyříkali. A vypadalo to jinak, vyrovnali jsme se soupeři v soubojích i odražených míčích. Jenže jsme mu dali dva dárky a on ty dvě chyby potrestal,“ štvalo Kučeru.

První dárek – brankář Grigar neudržel míč po rohu a hodil ho přímo na hlavu Talověrova. Druhý – tři minuty po pauze fauloval ve vápně Radosta (Kučera: „Totální hloupost!“) a domácí Čolič z penalty zvýšil.

Jenže za dárky se daly počítat i zahozené šance. Řezníček za stavu 0:1 z pár kroků přestřelil branku. „Trošku jsem podklouzl, možná jsem se i lekl ofsajdu. Srážka myšlenek. Ale moje chyba,“ nevykrucoval se Řezníček. V závěru se červenal i při penaltě. Mohl snížit a vykřesat naději, ovšem brankář Vorel jeho penaltu vystihl, roztáhl „křídla“ a míč čapl. „Věřil jsem si, razantně jsem to kopl k tyči, ale Voras to chytil. Předem jsem měl jasno, kam budu mířit, protože minule jsem to změnil na poslední chvíli a pak jsem nedal.“

A nedal ani teď. Ale jinak tvrdil: „Neodehráli jsme špatné utkání, od toho bychom se mohli odrazit. Výkonem jsme Jablonec odčinili, výsledkem ne.“ Skláři zůstali třináctí, v sobotu hostí Karvinou.