Příběh Jankta: jiný a svůj byl vždycky. Proč si teď ničí kariéru?

Není divu, že ho poté, co policistům odmítl test na drogy a ještě vyšlo najevo, že po Praze jezdí bez odebraného řidičáku, Sparta odstavila. Ve středečním prohlášení oznámila, že mužstvo bude pokračovat bez Jankta, protože: „Hráč není připravený vykonávat povinnosti, které vyplývají z jeho profesionálního kontraktu.“

Dost možná se to může přeložit tak, že Janktova šance na restart mizí. Ve Spartě od loňska nepříliš úspěšně hostuje ze španělského Getafe. Vstřelil jediný gól, bývá náhradníkem, třeba naposledy proti Slavii nedostal ani minutu. Proč by Sparta platila desítky milionů korun za přestup fotbalisty, který nijak zvlášť nepomáhá na hřišti, zato na sebe strhává pozornost jinak?

Ale o fotbal jde až ve druhé řadě. V té první si teď Jankto potřebuje srovnat vlastní život. Vzhledem k tomu, že patří mezi přemýšlivé sportovce, si buďte jistí, že si uvědomuje, jak ošklivě si nadrobil.

Otevřeným přiznáním k homosexualitě, což v jeho pozici ještě nikdo neudělal, nejprve získal ohromný kredit. Jízdou bez řidičáku si ovšem vzápětí sám nafackoval.

Dynamický záložník s pětačtyřiceti starty v národním dresu se přitom neřadil mezi sportovce, kteří kašlou na pravidla a řády, byť se vždycky v mnohém lišil.

Když s ním mluvíte mezi čtyřma očima a dáte mu prostor, rychle vám dojde, že do fotbalové škatulky moc nezapadá. Umí se rozpovídat, neschovává se za fráze. Jeho zájmy a obzory nikdy neohraničovala autová čára, kromě kopání do balonu si od dětství hledal i další cesty.

A také si rád říkal, co chtěl – a dělal, co chtěl.

Když ho magazín Forbes před třemi lety zařadil na seznam nejúspěšnějších mladých podnikatelů, Jankto v dotazníku prozradil, že ho inspiruje Joker, fiktivní filmová postava, která se pohybuje na hraně mezi genialitou a šílenstvím. Tím by se možná dalo vysvětlit, proč souhlasil s nabídkou od Sparty, přestože miloval Slavii, jež ho pro velký fotbal vychovala.

Janktova reakce na aktuální situaci

jakubjanktojr Ahoj. V posledních letech a hlavně poslední rok se kolem mě nashromáždilo tolik věcí, že je lepší zbrzdit a myslet i na svoje zdraví. Od 18 let se celý život točil kolem fotbalu. Hodně mi dal, něco mi sebral a někdy i poučil. Nebyl to pro mě nejlepší sportovní rok ale vždy jsem preferoval klubové výsledky. O to víc mě mrzí, že mi moje zdraví a mentální rozpoložení nedovolí pokračovat v honbě za titulem a pohárem. Nenajdu ani slova jak obrovsky chci poděkovat celé Spartě! Díky všem hráčům, trenérům, a fanouškům! ❤️ Vážím si i podpory všech lidí okolo včetně médií, kdy jsme si projevovali vždy vzájemný respekt. Mějte se bizoni oblíbit sdílet odpovědět uložit

Odmala ho bavily počítače a konzole, v hraní patřil jednu dobu k české špičce a objížděl soutěže doma i v zahraničí. Když se mu mistrovství republiky krylo s dorosteneckým derby, ve kterém měl ještě coby slávista bojovat proti Spartě, nejdřív plánoval, že fotbal ošidí: „Ale pak mi došlo, že bych to asi udělal víckrát. Tak jsem šel hrát a derby rozhodl gólem a asistencí.“

Později si dokonce založil esportový tým, jeden z nejúspěšnějších v Česku, což vyžadovalo dost času i peněz, v začátcích zhruba 30 milionů: „Prostě mě to baví. Jsem v produktivním věku, teď musím makat. Dokud je šance, musí se rabótať.“

Ne náhodou mu do odpovědi vklouzlo ruské slovíčko, protože se ruštinu začal učit. Už předtím se sám nadrtil španělštinu a angličtinu, italštinu pochytil v osmnácti, kdy odešel ze Slavie do Udine.

Nakupoval nemovitosti, v Praze rozjel bar s vodní dýmkou, chytilo ho i malování. Neustále ho cosi pohánělo, aby zkoušel nové výzvy: „Kdybych dělal jen fotbal, zabere mi to i s regenerací tři, maximálně čtyři hodiny denně. A co pak ve volném čase? Snažím se ho využít.“

I proto se o něm ve fotbale už roky říkalo: Je jiný, je svůj. Když spoluhráči šli po tréninku na kafíčko do obchodního domu, on mířil po vlastní ose za jinou zábavou. Ze světa, který jede v monotónním rytmu tréninků a zápasů, se snažil utíkat. Až se mohlo zdát, jako by fotbalová kariéra byla jen jedním z mnoha směrů, ve kterých se Jankto rozhlíží.

Přitom právě fotbal mu otevřel dveře k popularitě a bohatství. Když jako teenager odcházel ze Slavie, ostře se rýpl do svých kritiků a pochybovačů: „Teď se budu snažit ještě víc, abych vám zavřel hubu a ukázal, že na to mám.“ Zahrál si italskou ligu za Udine nebo Sampdorii Janov, Getafe ho v srpnu 2021 kupovalo za více než 150 milionů. Jenže pak to začalo drhnout a hostování na Spartě mělo fungovat jako důležitý mezikrok k návratu.

„Určitě to není žádné zabrždění,“ řekl Jankto loni v létě. Jenže teď se brzdí sám. A velmi nebezpečně.