Budějovický Hora: Zapracovali jsme na systému a pomohl nám příchod Burena

Fotbalisté ligového Dynama v tu chvíli nad Pardubicemi vedli v sobotním utkání 2:1 a Jakub Hora se postaral o důležitý gól. Stejně jako o týden dříve s Karvinou otáčel skóre zápasu. Pokaždé to pak skončilo 3:1 pro Budějovice.

Konečný výsledek může ukazovat na jednoduchý zápas, ale takový duel s Pardubicemi rozhodně nebyl. Jak jste ho viděl vy?

Byl to zápas dvou poločasů. Prvních 45 minut bylo od nás naprosto šílených. Paradoxně jsme první půli vyhráli 2:1. Ale bylo to bez pohybu, nasazení a mysleli jsme si, že si jen tak půjdeme zahrát fotbálek. Na druhou stranu tým ukázal i svoji sílu, což je také důležité. Ve druhém poločase jsme už hráli tak, jak jsme potřebovali.

Byla tedy o poločase v kabině o něco hlasitější porada?

U nás byla bouřka pořádná, ale bylo to nutné. Museli jsme si vyříkat nějaké věci, protože v první půli všech našich jedenáct hráčů jako by snad ani na hřišti nebylo.

Kdy se zápas lámal?

Myslím si, že pro ně to byl šok, když jsme vedli 2:1, protože Pardubice byly v prvním poločase lepší než my. Ale možná jsme zápas zlomili i o přestávce, když jsme si tam věci vyříkávali a potom se naše hra uklidnila.

Ve druhém zápase za sebou jste dal vítězný gól. Už jste sám se sebou spokojenější?

Pro sebevědomí je to dobré, protože se tady ode mě góly očekávají. Týmu jsem teď nějak pomohl, i když si myslím, že v jiných zápasech jsem hrál lépe. Snad jde moje výkonnost poslední utkání nahoru, i když ještě občas zkazím pár balonů. Já však mám takový styl, že raději dám někomu nahrávku, než abych udělal něco jednoduchého a zkazil to. Já vím, fanouškům se to asi líbit nebude, ale to už se u mě asi nezmění. Myslím si, že jsem gólů i asistencí mohl mít víc, ale do Budějovic jsem hlavně přišel kvůli týmu, a ne pro individuální čísla. Takže teď jsem spokojený.

I když chybělo málo a ani v sobotu se vám nemuselo povést skórovat. Brankář Pardubic balon málem chytil, vypadalo to tak i ze hřiště?

Bylo to rychlé. Špatně jsem si balon připravil, takže mi ujel malinko do strany. Pak jsem viděl, jak na mě gólman běží, tak mě hned napadlo mu to dát mezi nohama, ale míč se trochu zvedl a on ho nohou škrtnul.

Vypadá to, že v posledních zápase jste zlepšili koncovku. Jak hodnotíte deset odehraných kol z týmového pohledu?

Máte pravdu, více jsme se při hře vpředu uklidnili. Na koncovce pracujeme poslední tři týdny v kuse a je to vidět. I nám to tam teď padá. Obměna kádru v ofenzivní části tady v Budějovicích byla veliká, takže už si tým postupně sedá. Zapracovali jsme na systému a pomohl nám příchod Micka Van Burena, možná i mně samotnému.