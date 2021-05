Trpišovský chválil Samka se Stejskalem i Jablonec: Klobouk dolů před nimi

Královéhradecký odchovanec je slávistou od léta 2018, za áčko debutoval letos při demolici Karlových Varů v poháru (10:3). Teď si mládežnický reprezentant Samek vyzkoušel i nejvyšší soutěž.

„Hledali jsme středového hráče, který obsáhne větší prostor. Uvažovali jsme nad Tomášem Rigem, který je starší a má více zkušeností, Daniela ale sledujeme a líbil se nám ve dvou trénincích, které s námi před zápasem absolvoval,“ vysvětloval pro klubový web Trpišovský.



„Je škoda, že musel v 78. minutě kvůli křečím dolů, on a Honza Stejskal v bráně byli asi největší pozitiva,“ pokračoval.



O čem ještě kouč Slavie po utkání 33. kola Fortuna ligy hovořil?

O brankáři Janu Stejskalovi:

„Jsem spokojený, hrál dobře nohama, chytil jasný gól před koncem a udržel nás v zápase. I v první půli měl dvě těžké situace, terén se tu sice zlepšil, v brankovištích je ale pořád těžší a balon tam skákal. Koliho (Ondřeje Koláře) jsem trochu tlačil do toho, jestli by ještě v Jablonci nechtěl chytat, necítil se ale fit. Trenéři gólmanů se rozhodli pro Stejskyho. Byl to pro něj těžký první ligový zápas, navíc v kombinované sestavě, a jsem rád, že mu to vyšlo.“

O lepení sestavy:

„Do poslední chvíle jsme čekali, jaké bude personální složení týmu, kdo bude schopný hrát. Řešili jsme hráče, kteří dostali dovolenou, a poté i zdravotní problémy, Peter Olayinka a Jan Kuchta onemocněli.“

O dovolené pro reprezentanty:

„Kontakt s reprezentací proběhl už měsíc a půl zpátky, bylo to ale spíš naše rozhodnutí, sportovního úseku a vedení klubu. Hráči jsou přetížení, neměli jsme zimní pauzu, všichni navíc měli covid. Sezona je extrémně dlouhá, česká liga navíc začíná jako první v Evropě a čekají nás kvalifikace evropských pohárů. Týmy v jiných zemích mají pět týdnů volna, pak teprve přípravu a poté jedou celou sezonu. To kvůli termínovce u nás nejde, máme dobrý nároďák a pokud půjde na Euro daleko, někteří hráči se nám vrátí třeba až po začátku ligy. Chtěli jsme hráče uchránit od zdravotních problémů, trochu mě mrzí, že nedostali nějaký čas volno i od repre, ale bohužel. Byla to jediná možnost, kdy ti hráči mohou mít volno v podstatě až do konce roku.“

O možném odchodu brankářské jedničky Koláře:

„Odchod hrozí nejen u Koliho, někdo může zazářit na Euru a nějaký přestup může klidně přijít na poslední chvíli. Koli je pro nás klíčový hráč, jeho komplexnost se nedá nahradit.“

O Kolářově případné náhradě:

„Kdyby odešel, stejně to budeme muset řešit doplněním, aby na to Stejskal nebyl sám. Jedna věc je záskok, druhá dlouhodobé působení. Honza je talentovaný, prošel všemi mládežnickými reprezentacemi a dorůstá do ideálního brankářského věku... Některý z gólmanů dostane šanci a bude na něm, aby si pozici udržel.“

O rekordu v neporazitelnosti, který Slavia natáhla na 45 zápasů:

„Byla to velká motivace, hodně nás i celý tým láká neporazitelnost v celé sezoně. Zbývala nám dvě kola, věděli jsme, že to bude extrémně složité, Jablonec nastoupil v silné sestavě, měl týden na přípravu, my jsme po finále poháru navíc trochu oslavovali. Hodně nám na tom ale záleželo, proto jsme se mobilizovali a tlačili na starší hráče, aby mladým pomohli. Tým to zvládl a jsem za to rád.“

O výkonech a sezoně Jablonce:

„Chci poděkovat Jablonci za dobrý a férový zápas, oba týmy se snažily hrát fotbal. Domácím chci pogratulovat k dobré sezoně, i přes řadu odchodů zase brali body silným týmům a do konce sezony hráli o pohárové příčky, měli skvělý rok. Klobouk dolů před nimi.“