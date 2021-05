Sestava? Trenér to měl jednoduché, my jsme mu zbyli, smál se slávista Lingr

Dvaadvacetiletý záložník či útočník v rozhovoru pro klubový web připustil, že po příchodu z Karviné tolik příležitostí v prvních měsících v Edenu nečekal.

„Přicházel jsem s tím, že se o to poperu, a myslím, že jsem to zvládl dobře,“ prohlásil a vytyčil si jasný cíl: „Jsem ve Slavii strašně rád, budu makat každý den, každý trénink, abych se prosadil a stal se stabilním členem sestavy.“



Proti Jablonci, s kterým slávisté v neděli odpoledne remizovali 1:1, se o další šance v zahajovací jedenáctce přihlásil vedoucí brankou. Jenže netrvalo dlouho a hosté o brzy vypracovaný náskok přišli.

„Byl to zápas dvou poločasů, kdy se nám v prvním dařilo určitě víc, ve druhém už méně, Jablonec nás tlačil,“ připustil Lingr. Ocenil nicméně, že se spoluhráči už alespoň protivníkovi nedovolili další trefu.



„Jsme rádi, že jsme prodloužili neporazitelnost a znovu natáhli rekord,“ připomněl šňůru 45 zápasů bez prohry.

„Myslím, že to byla ta největší motivace. Už kvůli našim trenérům, kteří na to hodně dbají. My jsme jim to hrozně chtěli splnit, jsme rádi, že jsme to prodloužili o další zápas. Chceme odehrát úplně celou sezonu bez porážky a doufám, že se nám to podaří.“



Slávistickým trenérům tu vidinu mírně komplikuje fakt, že čeští reprezentanti – Jan Bořil, Lukáš Masopust, Petr Ševčík, Ondřej Kolář, Tomáš Holeš – dostali na žádost kouče Jaroslava Šilhavého ve zbytku ročníku volno.

Na severu Čech chyběly i další opory jako odpočívající Nicolae Stanciu či zdravotně indisponovaný střelec Jan Kuchta, z vítězného pohárového duelu v Plzni „přežili“ v základu jen Alexander Bah a Oscar Dorley.

„Myslím si, že sestava vznikala jednoduše, protože všichni reprezentanti dostali volno a my jsme zbyli,“ rozesmál se Lingr. „Trenér to měl jednoduché, poskládal to tak, jak musel,“ pokračoval autor tří ligových, tří pohárových gólů a jedné trefy z Evropské ligy.



Mladíky, kteří v Jablonci zaskočili, Lingr chválil. Od začátku nastoupil sedmnáctiletý Daniel Samek, dvacetiletý Michal Beran, později naskočili osmnáctiletí Denis Višinský a Tomáš Rigo.

„Určitě by mohli nějakou svou roli v áčku hrát. Myslím si, že trenér bude spokojený. Do budoucna budou pro Slavii platní,“ uvedl Lingr. „Škoda, že jsme nevyhráli, to by se na to díval každý jinak.“