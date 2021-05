Očekávám bojovný zápas, říká jablonecký kouč Rada před soubojem s Teplicemi

Hosté z Teplic naopak na opačném pólu stále bojují o záchranu: na první sestupovou 16. příčku mají jen čtyřbodový náskok. Duel začne na jablonecké Střelnici v 18 hodin, vysílá ho ČT sport.

Jablonec - Teplice Pátek 18.00 online

„Očekávám bojovný zápas. Jak se blíží závěr soutěže, je to takové ještě více zodpovědné a každé kolo bude více napnuté. Jsme rádi, že bojujeme v popředí tabulky a jestliže bojujeme se Spartou o druhé místo, o to větší je to pro nás čest,“ tvrdí trenér Jablonce Petr Rada. „Nechceme si zkazit renomé, v posledních zápasech jsme hráli velice slušně a musíme k tomu i teď přistoupit stejně.“



Jablonečtí v úvodním utkání jarní části deklasovali Teplice v lednu na jejich stadionu drtivě 5:0. „První vzájemný zápas v sezoně v Teplicích bych vymazal z hlavy, teď to bude jiné. Do čeho jsme tam kopli, z toho byl gól. Je to už delší doba a vůbec bych to nesrovnával. Teď to bude pro nás o hodně těžší a čeká nás soupeř, který nám to určitě bude chtít hodně znepříjemnit,“ míní Rada, jenž podobně jako v Jablonci strávil významnou část své trenérské kariéry i v Teplicích.¨

Jablonecký trenér Petr Rada

Domácím bude chybět záložník Kratochvíl, jenž dostal minule proti Olomouci červenou kartu.



Hosté ze Stínadel osm kol po sobě nezvítězili, dnes zkusí favorita překvapit a získat důležité body v boji o udržení. „Do Jablonce jedeme s tím, že nejsme favorité a můžeme jen získat. Budeme chtít předvést dobrý výkon v defenzivě a čekat na svou šanci. V ofenzivní části se do toho nemůžeme tolik dostat, ale věřím, že to prolomíme,“ uvedl pro ČTK teplický trenér Radim Kučera.

Liberec čeká bitva na stadionu Bohemians

Liberečtí fotbalisté stále sní o pohárové Evropě a k tomu nutně potřebují neztrácet body. V sobotu večer od 19.30 je ale čeká v Praze v Ďolíčku náročný duel proti domácím Bohemians, kteří už desetkrát v řadě neprohráli, když během této úspěšné série sedmkrát remizovali.

Bohemians - Liberec Sobota 19.30 online

„Bohemka k tradiční bojovnosti přidává i fotbalovost a čeká nás samozřejmě velice těžký zápas. Má teď sice docela početnou marodku, ale další mladí hráči z širokého kádru dokážou ty zraněné dobře nahradit, což je vidět i na jejich dlouhé sérii bez prohry,“ řekl Miroslav Holeňák, liberecký asistent trenéra.



„Pro nás to může být takový zlomový zápas. Pokud vyhrajeme, tak opravdu ještě pořadím v boji o poháry zamícháme. Měli bychom proto být hladovější po vítězství než domácí, kteří jsou v klidném středu tabulky, a doufám, že to na trávníku bude vidět.“

Liberci by měl chybět jen vykartovaný Sadílek.