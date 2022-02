Za bod jsme nakonec rádi, je pro nás hodně důležitý, přiznal jablonecký asistent

„Potřebovali jsme tady bodovat a za bod jsme nakonec rádi, je pro nás hodně důležitý,“ řekl jablonecký asistent Jiří Vágner, který vedl tým se svým kolegou Tomášem Čížkem.

Jablonečtí byli v první půli lepší, ale po sólu zahodil obrovskou šanci Silný, poté se z dobré pozice neprosadil ani Pilař. Jenže poté nezvládli vstup do druhé části. Tutovku Durosinmiho ještě zneškodnil gólman Hanuš, ale v 51. minutě už šli domácí do vedení. Po střetu jabloneckého Zeleného s Čmelíkem nařídil sudí pokutový kop, který sám faulovaný hráč Karviné proměnil. Hosté následně marně a bez nápadu obléhali pokutové území, do zakončení se téměř nedostávali a naopak museli čelit nebezpečným brejkům.

„Už před zápasem jsme se s trenérem Radou domluvili na situacích a variantách, které by mohly přijít. Po prvním poločase nebylo moc co řešit, řekli jsme si spolu dvě tři věty, on pak hráče upozorňoval na vstup do druhého, aby si dali pozor, a hned přišel gól... Tak jsme to po předchozí domluvě postupně přeskupili na tři beky a dostali tam druhého útočníka,“ popsal Vágner.

Změny v rozestavení zabraly a bod pro Jablonecké zachránil pět minut před koncem křídelní záložník Pilař. Kratochvíl hlavou jemně prodloužil míč za sebe a nejlepší muž severočeského týmu ho poslal z první po zemi nekompromisně k protější tyči. „Máme na jaře zatím čtyři body, to je takový základ, byl by to strašný průšvih, kdybychom tady prohráli. Takže nakonec bod vzhledem k vývoji utkání bereme,“ tvrdil Václav Pilař.

Fotbalisty Jablonce nyní čeká náročný týden: ve středu hostí ve čtvrtfinále poháru Mladou Boleslav a pak v neděli v první lize Spartu.