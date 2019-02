Fotbalisté ze severu utíkají před mrazy, s Jabloncem odletěl i Trávník

S fotbalisty Jablonce odletěl v úterý dnes brzy ráno na herní kemp do Portugalska i zraněný špílmachr a tahoun týmu Michal Trávník, který bude v teple léčit koleno, na palubě letadla byla i nová posila ze Sparty.

Jablonec v Portugalsku Soupeři

25. 1. Farense (Portugalsko)

28. 1. Aarhus (Dánsko)

1. 2. Hebei Fortune (Čína) Kádr

Brankáři: Hanuš, Hrubý, Richter

Obránci: Břečka, Janković, Holeš, Hovorka, Sobol, Štěpánek, Vatajelu.

Záložníci: Acosta, Dom. Breda, Fábry, Hübschman, Jovović, Kratochvíl, Kubista, Pleštil, Peřina, Považanec, Trávník.

Útočníci: Doležal, Chramosta, Ikaunieks.

Severočeský klub posílil rumunský hráč Bogdan Vatajelu, jenž přichází ze Sparty Praha na půlroční hostování s opcí. Na levé straně sestavy by měl nahradit Hanouska, který naopak přestoupil do pražského klubu na začátku zimní přípravy.

Pětadvacetiletý Vatajelu odehrál během tří sezon ve Spartě v první lize 34 zápasů, připsal si deset gólových asistencí, ale na vstřelenou branku zatím čeká. Jako první mu dal v nejvyšší soutěži šanci na jaře roku 2017 v utkání proti Plzni shodou okolností právě současný jablonecký trenér Petr Rada, tehdy kouč Sparty.

Fotbalisty Jablonce čekají na portugalském soustředění tři zápasy, ten úvodní sehrají v pátek proti domácímu celku SC Farense.

„V Portugalsku se budeme snažit ladit sestavu a vidět kostru týmu. Nikdo ale na herní soustředění nepojede jen na výlet, i tam dostanou všichni hráči nějaký prostor a prostřídáme to,“ naznačil kouč čtvrtého týmu tabulky první ligy Petr Rada, který bude hlavně hledat náhradu do středu zálohy za zraněnou hvězdu celku Michala Trávníka, který start prvoligové jarní části nejspíš nestihne.

Liberec odletěl bez Mashikeho

Fotbalisté Liberce doma po návratu z kondičního soustředění na Kypru strávili jen týden a včera ráno už se vydali na jedenáctidenní herní kemp do Turecka. Do letadla na trase Praha – Istanbul – Antalya nasedlo celkem 22 hráčů. Chyběl mezi nimi Elvis Mashike, kterého klub poslal na půlroční hostování do Českých Budějovic, odkud v létě do Slovanu přišel. „Chtěli bychom u něj větší herní vytížení,“ vysvětlil sportovní ředitel Zdeněk Koukal.

Hráč z Demokratické republiky Kongo odešel na hostování i proto, že klub chce stále přivést posily v podobě útočníka a ofenzivního záložníka.

Liberec v Turecku Soupeři

23. 1. Něfči Baku (Ázerbájdžán)

26. 1. Jagiellonia Bialystok (Polsko)

28. 1. Partizan Bělehrad (Srbsko)

31. 1. Botev Plovdiv (Bulharsko)



Kádr

Brankáři: Hasalík, Nguyen, Vliegen.

Hráči: Breite, Oscar, Fukala, Hybš, Kačaraba, Karafiát, Koscelník, Lehoczki, Malinský, Mara, Mikula, Musa, Nešický, Oršula, Pázler, Pešek, Potočný, Vrabec, Vukliševič.

„Je pravda, že se snažíme intenzivně získat na tyto posty nové hráče, abychom zvýšili konkurenci a kvalitu celého mužstva. V těchto dnech finalizujeme jednání s dvěma hráči, kteří by měli náš tým posílit,“ řekl Koukal. Případné posily by mohly dorazit v průběhu soustředění do Turecka.

Ještě před odletem na herní kemp podepsal klub dlouholetou smlouvu s talentovaným belgickým brankářem Olivierem Vliegenem, který by měl na jaře krýt záda liberecké jedničce Filipu Nguyenovi.

Tréninkovou základnu našli svěřenci Zsolta Hornyáka ve městě Side ležícím na pobřeží Středozemního moře asi 75 km východně od vyhlášeného letoviska Antalya. Libereckou výpravu přivítalo v Turecku deštivé počasí, které by mělo trvat celý tento týden. Kromě tréninků čekají hráče v Turecku čtyři přípravné duely se zahraničním soupeři, ten první už zítra proti ázerbájdžánskému Něftči Baku.