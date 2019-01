Báječná premiéra. Stoper Štěpánek už vstřelil gól za Jablonec

Jedenadvacetiletý obránce už s týmem, který si na podzim zahrál Evropskou ligu, podepsal smlouvu do 30. června 2022. A při své čtvrteční premiéře hned po šesti minutách vstřelil vítězný gól zápasu Tipsport ligy s Varnsdorfem (1:0).

„ Je to pro mě první velký přestup v kariéře, takže to znamená hodně. Beru to jako krok dopředu,“ říká odchovanec FC Vysočina a dodává: „Už jsem na sobě cítil, že bych po deseti letech v Jihlavě potřeboval změnu prostředí a další posun v kariéře.“ Mládežnický reprezentant, který dosud v nejvyšší domácí soutěži odehrál 39 zápasů a připsal si dvě asistence, po loňském sestupu Vysočiny z elitní soutěže hrál druhou ligu. V ní se stal jedním z pilířů jihlavského celku, v šestnácti podzimních duelech na hřišti nechyběl ani minutu.

Pohled Vyjádření šéfa jihlavského klubu „Zatímco pro Davida je přestup do Jablonce obrovský úspěch, může jít do čtvrtého týmu Fortuna ligy, pro nás je to komplikace. Již v zimním období musíme přivézt kvalitního stopera. Ale snad to zvládneme. Protože jsme s touto alternativou museli počítat, tak už některé hráče máme vyhlédnuté a jednání probíhají. Současně bych chtěl všechny ubezpečit, že pokud se nestane něco mimořádného, není už v plánu odchod žádného jiného hráče ze základní sestavy.“ Jan Staněk ředitel FC Vysočina

„Na konci podzimu jsem se dozvěděl o zájmu Jablonce, ale nijak jsem se k tomu neupínal. Nechával jsem tomu volný průběh,“ líčí.

Jenže v posledních dnech nabrala jednání o přesunu do Jablonce rychlý spád. „Když ta šance přišla, chtěl jsem ji využít. Říkal jsem si, že by se nemusela opakovat, podruhé už bych takovou nabídku nemusel dostat,“ uvědomuje si.

Původní jednání mezi Jihlavou a Jabloncem se neslo ve smyslu možného zimního prodeje Štěpánka a jarního hostování na Vysočině. Jenže...

Po odchodech jabloneckých stoperů Matěje Hanouska a Davida Lischky do pražské Sparty se věci změnily. „Před Davidem se otevřela možnost zabojovat o jabloneckou sestavu již nyní,“ říká ředitel FC Vysočina Jan Staněk. „Určitě je to pro mě výhoda, ale musím makat. Boj o základní sestavu bude těžký,“ tuší Štěpánek.

Své by mu o tom mohli vyprávět exjihlavští spoluhráči, Jan Hanuš s Davisem Ikaunieksem, kteří v Jablonci na výraznější šanci zatím stále čekají. Neskončí nyní podobně také mladý bek? „Přemýšlel jsem o tom, ale říkal jsem si, že to prostě chci zkusit. Uvidíme, jak to dopadne,“ nechává věcem volný průběh Štěpánek.