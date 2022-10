Jablonec hostí nováčka z Brna, Liberec čeká duel se Slavií

Jablonečtí se po bídném startu sezony zvedli a před pauzou oslavili tři vítězství v řadě: dvě v nejvyšší soutěži a jedno v domácím poháru. A na úspěšné vlně se chtějí vézt i proti Brnu.

„V repre pauze nám řada hráčů odcestovala a kluci plnili reprezentační povinnosti. Připravili jsme dva dvoufázové tréninky a jinak jsme trénovali standardně. Tenhle týden jsme se už připravovali na nedělní utkání proti Brnu, takže to byl takový klasický reprezentační dvoutýdenní cyklus,“ uvedl Jiří Kohout, asistent hlavního jabloneckého trenéra Davida Horejše. „Bylo samozřejmě znát, že poslední zápasy nám vyšly, to se pozitivně odrazilo i na náladě v kabině. Brno vnímáme jako tým, který zatím venku všechno vyhrál, ale my jsme tady teď od toho, abychom jim to překazili,“ naznačil Jiří Kohout.

Na Slavii bez van Burena a spol.

Fotbalisty libereckého Slovanu čeká v neděli večer těžká zkouška na stadionu elitního českého klubu Slavie Praha. Bude o to těžší proto, že stabilní hráči van Buren, Talovjerov, Valenta, Matoušek či Prebsl, přičemž většina z nich patří v letošní sezoně mezi klíčové opory, budou podještědskému týmu chybět. Ve Slovanu totiž hostují právě ze Slavie a nesmí tak nastoupit...

„Bude to pro nás samozřejmě oslabení, protože někteří z nich patří mezi naše nelepší hráče. My si ale budeme muset poradit i bez nich a respektujeme to. Šanci dostanou jiní a bude na nich, jak ji uchopí,“ konstatoval Luboš Kozel, trenér Liberce. „Měli jsme několik hráčů v reprezentacích, ale to Slavia také, někteří její fotbalisté mají zdravotní problémy, takže je těžké odhadnout, kdo bude hrát. Ale ať to bude kdokoliv, jsou to hráči nejvyšší kvality, čeká nás momentálně jeden z nejtěžších soupeřů a velký test. Navíc Slavia naposledy prohrála 0:3 v Plzni, takže určitě bude mít velkou motivaci do toho po reprezentační pauze vstoupit úspěšně,“ tvrdí kouč Kozel.

Slavia v posledním vzájemném duelu s Libercem prohrála, ale předtím s ním v první lize 10x za sebou bodovala.