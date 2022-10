Vypadli jsme z role, litoval ztráty brněnský trenér Dostálek

„Nebyl to náš nejhorší výkon. Hráčům ale budu vytýkat jejich chování při situacích, při nichž se rozhodovalo. Jinak jsme viděli, že jsme si proti soupeři, který hraje v laufu, vytvořili dost situací a svým způsobem i tlak do pokutového území. Tam se ale pak hraje o ligové body, tam se vydělávají prachy,“ povzdechl si brněnský kouč Richard Dostálek nad tím, co podle jeho mínění zápas rozhodlo.

Jeho svěřenci prohráli i druhý zápas hraný v této sezoně po dvoutýdenní pauze. Jejich výkon v Jablonci sice Dostálka nerozladil tak jako domácí představení proti Slavii, které Zbrojovka herně vůbec nezvládla, stejně však musel být k hráčům kritický.

„V pokutových územích jsme se chovali hodně nezodpovědně. Všechny tři góly jsme dostali ze situací, na které jsme hráče upozorňovali,“ lamentoval.

To nejpodstatnější se odehrálo po hodině hry. Napřed v 59. minutě Jakub Řezníček smazal jablonecký náskok gólem na 1:1, radost však hostům vydržela jenom dvě minuty. Pak vrátil domácím vedení Vladimir Jovovič a v 67. minutě přidal svůj druhý gól v utkání Jan Chramosta. Zbrojovku to srazilo do kolen. Jovoviče při jeho gólu hlavou na 2:1 hlídal a neuhlídal Musa Alli, nejmenší borec na hřišti.

„To se potom těžko hraje, jestliže se právě vrátíte do zápasu a dost se na to nadřete. V ten moment musí být zodpovědnost malinko větší. Tam se to trochu zlomilo, protože jsme vypadli z role, dostali jsme třetí gól a najít pak sílu zvrátit to je hodně těžké. Příležitosti jsme si vypracovali, bohužel jsme nebyli produktivní,“ shrnul Dostálek.

Za další klíčový prvek při cestě za výsledkem vypíchl nevstřelení gólu v prvním poločasu. „Nedokázali jsme si vytvořit situace, kvůli kterým jsme hráče do zápasu stavěli,“ uvedl kouč.

Stopera Endla po dobrání antibiotik raději nechal v Brně, aby do sebe dostal zápasovou zátěž v divizi a byl nachystaný na další zápas, jímž bude pro Zbrojovku prestižní bitva se Spartou. V brněnské obraně v Jablonci citelně chyběl.

Kromě Endla nastoupil za béčko Zbrojovky po bezmála třinácti měsících od vážného zranění kolena k prvnímu ostrému utkání záložník Ondřej Pachlopník. Při návratu na trávník se hned blýskl gólem.