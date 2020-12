Po parádě do nemocnice. Jablonecký kouč o Hrubém: Nechtěli jsme riskovat

Jablonečtí byli aktivnější a do vedení šli ve 21. minutě. Nejprve Pilařovu střelu zpoza vápna zastavil rukou Köstl a následný přímý kop těsně za šestnáctkou proměnil parádní překvapivou střelou vedle zdi k tyči Hrubý, který byl ale chvíli po své nádherné trefě střídán.



„Je to pro nás důležitý hráč, ale najednou měl nějakou horší srdeční frekvenci, jinak by z placu nešel. Ale nechtěli jsme riskovat, a proto jsme ho radši vystřídali a odjel do nemocnice na vyšetření,“ popsal kouč Rada.

Po změně stran přihrál střídající Doležal míč Kubistovi, který přidal druhý krásný gól Jablonce: zhruba z dvaadvaceti metrů se trefil prudkou ranou přesně pod břevno. „V první lize moc gólů nedávám a abych to tak shrnul, tak tenhle byl fakt moc hezký. Možná nejhezčí, který jsem kdy dal. A navíc byl vítězný,“ pochvaloval si sedmadvacetiletý jablonecký odchovanec Vojtěch Kubista.

Bohemians ale za stavu 0:2 vůbec nerezignovali a ještě dokázali zdramatizovat závěr. Necid přihrál v 86. minutě střídajícímu Novákovi, který z úhlu prostřelil Hanuše. Osmnáctiletý záložník dal svůj první ligový gól, na vyrovnání už ale hosté nedosáhli.

„Ta inkasovaná branka mě mrzí, protože tam bylo naše špatné postavení. V těch pěti minutách do konce pak Bohemka tlačila, ale my jsme tam měli tři brejkové situace, které nám ale nevyšly. Nakonec ale máme tři body, a to je pro nás to nejdůležitější,“ uvedl Petr Rada.

Díky úterní výhře se Jablonečtí katapultovali na třetí místo v tabulce, o které se se stejným počtem bodů i se stejným skóre dělí s Olomoucí. „Samozřejmě je lepší se zase pohybovat v horních patrech, pohled na tabulku je hezký, ale sezona bude ještě dlouhá. Teď půjdou zápasy v rychlém sledu za sebou, takže musíme dobře zregenerovat a připravit se na další domácí zápas s Plzní,“ uvedl Kubista.