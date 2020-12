Jablonec je na vítězné vlně, zdolá i trápící se Plzeň?

Západočeši se však na rozdíl od jabloneckého týmu nacházejí v negativním rozpoložení, protože v uplynulých třech utkáních nedokázali vyhrát, dokonce v nich nedali ani gól, na své konto si připsali pouze jediný bod a klesli až za svého dnešního soka.

„Motivaci musíme mít v každém zápase. Ty tři kluby, Plzeň, Sparta a Slavia, se soutěži trochu vymykají složením kádrů, rozpočtem a vším okolo. Pro nás je to ale zápas jako každý jiný. Plzeň všude jezdí pro tři body, my se tomu musíme postavit čelem a snažit se, abychom zápas odehráli co nejlíp,“ tvrdí trenér Jablonce Petr Rada.

Jeho tým zdolal v úterý na domácím stadionu v dohrávce 9. kola Bohemians 1905 Praha 2:1. Krásný vítězný gól z dálky vstřelil jablonecký odchovanec Vojtěch Kubista. „Postavení v tabulce asi není teď tak podstatné, stejně se to všechno ukáže až na hřišti. Rozhodne výkon, jaký podáme a jak k tomu přistoupíme. Možná to může být malá výhoda, že jsme teď před nimi, ale Plzeň má svou kvalitu, i když se jí teď třeba výsledkově a možná ani trochu herně nedaří. Přesto tam mají strašně velkou kvalitu a bude to nesmírně těžké utkání,“ uvedl jablonecký středopolař Vojtěch Kubista.

Jablonec - Plzeň Od 18.30 hodin online

Plzeň čeká už tři zápasy na výhru i vstřelený gól, což se jí stalo prvně od jara 2009. V ohrožení by mohla být i pozice trenéra Adriana Guľy. „Jsem přesvědčený, že to bylo jen špatné období. Teď do toho dáme výraznější emoce a opět budeme góloví. Tým na to má. O síle Jablonce doma víme, už jsme tam ale vyhráli na jaře v minulé sezoně, tak věřím, že se to podaří i tentokrát,“ přeje si slovenský kouč.