Ten, který zastoupil Olayinku. Gól, asistence, výhra. Pro mě důležité, řekl Schranz

Slavia vyhrála doma třináctý zápas z třinácti možností a minimálně do nedělního odpoledne odskočila druhé Spartě o tři body.

A devětadvacetiletý slovenský univerzál skóroval poprvé od září, kdy v pohárovém utkání proti Ballkani utrpěl frakturu lebky.

„Jasně, byl jsem zraněný, ale i tak jsem čekal strašně dlouho. Pro mě je to hodně důležité. Jsem ofenzivní hráč, góly jsem dával vždycky. Potřeboval jsem to.“

Naběhl si na přetažený centr spoluhráče Douděry, na zadní tyči se probil přes obránce Chvátala a hlavou trknul do míče. Při tradiční oslavě rukou ukázal k nebi - góly věnuje otci, který zemřel tragicky na podzim 2021.

Byl to jeho třetí gól v ligovém ročníku. Loni v létě se trefil proti Zlínu a v polovině září proti Českým Budějovicím. V následném duelu Konferenční ligy v běžeckém souboji se Sinanim padl na trávník a protivník ho kolenem neúmyslně zasáhl do oblasti spánku.

Podzim pro něj skončil, naskočil až koncem ledna v úvodním kole jarní části. Proti Jablonci nastoupil na pozici pravého obránce a nebylo to ono. V poločase byl střídán.

Nepovedl se mu ani duel v Teplicích, zase vydržel jen půli, tentokrát naskočil ve středu pole. Až poté v zápasech s Plzní a se Slováckem mu trenér Trpišovský svěřil jeho post pravého křídla.

Proti Olomouci zastoupil potrestaného Olayinku na levé straně. Zdá se, že tam vydrží, dokud si nigerijský křídelník neodpyká čtyřzápasový trest, což je včetně derby na Spartě.

Trenér Trpišovský o Schranzovi „Ivan Schranz byl pro nás v zápase takový falešný Peter. Olayinku nahradil se vším všudy, dal gól a měl asistenci, v první půli patřil k našim nejlepším hráčům a i jeho běžecký výkon byl na vysoké úrovni. Je pravděpodobné, že po dobu Peterovy absence bude právě Ivan na jeho pozici nastupovat. Jsme vážně spokojení s tím, jak to proti Olomouci zvládl.“

„S trenérem jsme to nijak blíž neřešili. Trenér ví, co ode mě může čekat. Hrál jsem už skoro všechno a všude. Snažil jsem se Petera nahradit. Měl výbornou formu, takže to bude nesmírně těžké. Snad se to proti Olomouci povedlo, nejen mě ale i celému týmu,“ přemítal Schranz.

„Cítil jsem se dobře. Je mi jedno, jestli hraju zleva, nebo zprava. Na křídle jsem doma,“ podotkl Schranz.

Častěji se totiž dostane před bránu soupeře, kde je nebezpečný. Proti Olomouci to předvedl. V první půli se slávisté trápili. „Olomouc dobře bránila a my jsme se tam těžko dostávali,“ líčil Schranz.

Ve třetí minutě nastavení při centru Douděry správně zavřel zadní tyč, ve skluzu se dostal před špatně bránícího Navrátila a v pádu přihrál do gólové šance van Burenovi. Ten dal na 1:0. Pro Slavii to bylo vysvobození.

„Gól do šatny byl pro nás nesmírně důležitý. Většinou to tak bývá, že první branka zápas trochu otevře. Nám se pak hrálo líp, měli jsme to jednodušší,“ poznamenal.