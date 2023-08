Lízátka září, liga zkrásněla. Hradeckou euforii nepokazil ani déšť

Naopak: když po mokrém, ale perfektně připraveném trávníku hráči klouzali na kolenou do rohu hřiště, slavili góly a z reproduktorů duněla rozverná píseň Sara perché ti amo od skupiny Ricchi e Poveri, Hradec prožíval fotbalovou extázi.

Luxusní arénu pro devět a půl tisíce diváků pokřtil vítězstvím 5:1 nad Českými Budějovicemi a do temného večera vyslal nesmírně povzbudivý vzkaz.

Česká liga je zase o něco víc sexy!

Jindy by se po víkendu asi řešila hlavně Sparta, která se na kvalifikaci Ligy mistrů naladila pěti góly do sítě Pardubic. Nebo Slavia, jež se na tři body doma se Zlínem natrápila.

Ale tentokrát si hlavní prostor zaslouží Hradec, kde konečně dopsali zdánlivě nekončený příběh o novém stadionu, který se vyprávěl přinejmenším čtyřicet let. „Chtěli jsme to lidem vrátit,“ líčil dojatě záložník Václav Pilař, hradecký patriot. „Krásný den. Nechci, aby skončil!“

Divíte se? Malšovické tribuny burácely, hřiště ozařovaly reflektory z ikonických stožárů zvaných lízátka, které architekti citlivě zachovali. A fanoušci srdcaři na tribunách slzeli dojetím, protože se jim plnily sny. Jejich pocity vystihlo dojemné choreo za jednou z branek: z obří plachty zářil obrázek otce, který se synem na zádech kráčí ze starého „Malšáku“ na nový stadion.

V euforii se nechal unést i spíkr, když po čtvrtém gólu nadšeně hlásil, že Hradec vede 4:0, ačkoli chvíli předtím inkasoval.

Takže dokonalost? Pokud jste byli přímo na místě, možná vás napadlo, že by neškodilo, kdyby Hradec udělal z výjimečného dne ještě větší show. Kam se vytratil předzápasový program? Proč mlčel hlasatel, který měl vítat diváky a naladit je na velkou premiéru?

Část plánů proškrtal výpadek elektřiny, kvůli němuž se dokonce hodinu a půl před výkopem stadion na chvíli ponořil do tmy. Proto se hlavní sláva přesouvá na 3. září, kdy dodatečně proběhne slavnostní otevření s celodenním programem. Ale fanoušci jásají už teď.

Desítky let se v Hradci snilo, mluvilo, plánovalo, vymýšlelo, jednalo, vyráběly se makety, ale tým se dál dusil na chátrajícím Všesportovním stadionu, který hyzdily drolící se tribuny s mírným sklonem, odkud často ani nebylo na hřiště pořádně vidět.

Když v sobotu fandové poprvé dosedali na šedobílé sedačky, jako by se jim otevíral úplně nový svět. Hlediště kousek za autovou čarou, střecha, která ochránila před nekončícím slejvákem, komfortní výhled z kteréhokoli místa.

Pár detailů by se vylepšit dalo: novináři s počítači se třeba museli střídat u zásuvek, kterých je na jejich místech nedostatek, wi-fi připojení kvůli výpadku proudu nefungovalo, někteří fandové láteřili, že u stánků s občerstvením se dá platit jen v hotovosti. Také obraz na velkoplošných obrazovkách po celý zápas haproval.

To vše jsou ale drobnosti, na kterých Hradec určitě zapracuje. Hlavní zpráva zní: nový domov funguje a otevírá nové možnosti.

Co myslíte, přestál by tým budějovický nápor ze začátku zápasu, kdyby se dál krčil v boleslavském azylu a nepoháněla ho energie plných tribun? Zvládl by rozhodnout třemi góly za dvanáct minut? A užil by si děkovačku, ze které byli hráči i trenér Weber naměkko?

V sobotu Hradec poznal, že nové prostředí může fungovat jako doping, který přidá k výkonu hezkých pár procent navíc.

Dobře to vědí v Karviné, která stadion otevřela před sedmi lety. Taky v Pardubicích, jimž nová aréna v minulé sezoně odemkla cestu k záchraně. Vydělává ovšem celá liga, což je znát už teď.

9 300 diváků má kapacitu Malšovická aréna v Hradci

Vyprodané hradecké tribuny pomohly, aby se průměrná návštěvnost posledního kola přiblížila rekordním číslům z druhé poloviny devadesátých let. Tehdy ještě statistiky zvedaly bláznivé návštěvy na brněnských Lužánkách, kam se natlačilo i 44 tisíc diváků.

Teď průměr navyšují hlavně Sparta se Slavií, které si narvané stadiony vydřely dlouholetou prací s fanoušky a inspirují ostatní. Kluby se přestávají bát investovat do marketingu, točit vtipná představovací videa, lákat na fotbal nově a jinak.

I proto je zatím slušně nakročeno, aby liga zažila divácky nejúspěšnější sezonu v samostatné historii.