Fotbalisté Hradce Králové získali na hostování boleslavského Dancáka

Dancák strávil v Mladé Boleslavi dva a půl roku. Někdejší hráč pražské Dukly už na jaře nepatřil do základní sestavy a v úvodních třech kolech nebyl ani na lavičce středočeského celku. V české lize má na kontě 73 startů a jeden gól.

„Jedná se o bývalého reprezentanta Slovenska do 21 let. Je to pracovitý hráč do středové řady, který cítí fotbal. Zájem jsme o něj měli již dříve, když působil ve druhé lize v Dukle. Teď na jaře měl trošku hlušší období, ale je to fotbalista, který má v sobě velký potenciál. Určitě nám pomůže,“ uvedl sportovní ředitel „Votroků“ Jiří Sabou.