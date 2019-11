Hráči pochopili, že tudy vede cesta, těší hradeckého kouče Frťalu

Dostali jsme dvě ťafky a teď je napravili Své dvě neproměněné šance v prvním poločase zápasu s Vítkovicemi si hradecký útočník Jakub Šípek vyčítal. „Mrzely, v obou jsem byl zbrklý,“ vypravoval po zápase, v němž si vše vynahradil deset minut po přestávce, kdy třetím gólem svého týmu dal výsledku konečnou podobu jednak vzal tak soupeři asi poslední naději na zvrat v tomto utkání. Když zůstaneme u těch šancí, tak třeba v té druhé jste potřeboval brankáře přehodit, ale vyšla z toho pomalá střela po zemi do jeho náruče. Proč?

Když jsem se na něj podíval, tak jsem viděl, jak při couvání do branky uklouzl. Proto jsem ho chtěl přelobovat, ale ve chvíli, kdy jsem se podíval na míč, tak už byl nahoře a tohle z toho vzniklo. Ale už bych to dál neřešil, vyhráli jsme. Souhlasím. I díky vašemu třetímu gólu, kdy jste se prudkou střelou prosadil po přihrávce Adama Vlkanovy. Těžká střela?

Ani ne, šlo jen o to, jestli to trefím, nebo netrefím. Zapadlo to tak, jak to zapadlo a já jsem za to rád. Nebylo spíše těžší zpracovat si míč ve chvíli, kdy na vás dotíral jeden z obránců?Původně jsem čekal, že míč víc skočí, ale možná dobře, že se tak nestalo, protože se mi ho podařilo dobře zpracovat a mohl jsem střílet. Po dvou prohrách pro vás asi hodně důležitý zápas. Souhlasíte?¨

Určitě. Dostali jsme v minulých dvou utkáních dvě ťafky, které jsme možná i potřebovali. Jsem rád, že jsme to takhle napravili. Čím? Vrátili jsme se k tomu, co fungovalo předtím. Každý si plnil své povinnosti, nechal na hřišti všechno a bylo to vidět, myslím, že se na to dalo i koukat. A Vítkovice, jaký to byl soupeř?

O nich to nebylo, ale o nás. Věděli jsme, že když podáme stoprocentní výkon, tak to zvládneme.