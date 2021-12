Pátý gól a další perla. Hradecký Rada už vyrovnal svůj rekord

Postavil si míč na přímý kop zhruba dvaadvacet metrů od branky soupeře. A pak ho, přestože bylo jasné, že bude kopat právě on, neomylně poslal gólmanovi Karviné do sítě. Krásný gól, kterým hradecký záložník Jakub Rada nedělní prvoligový duel rozhodl, nebyl v této sezoně první, jímž se střelec přihlásil do soutěže o nejkrásnější gól kola, či dokonce podzimu.