Na cestě je posila a v Hradci se těší i na pohár s Bohemians

Sehrají ho po čtyřech tréninkových dnech, které trenéři, stejně jako týden příští, věnují především nabírání kondice. „Chceme být v kontaktu s míčem a mít zápasové zatížení,“ vysvětlil Stanislav Hejkal, asistent hlavního kouče Hradce Koubka.

Hradec na začátku týdne vstoupil do přípravy bez jediného nového hráče, který by přišel z jiného klubu. To by se ale v nejbližších hodinách či dnech mohlo změnit, podle informací MF DNES je na cestě dohoda se záložníkem druholigové Líšně Jakubem Kučerou.

Jiný záložník, Jiří Kateřiňák, je naopak z Hradce na odchodu. Sedmadvacetiletý fotbalista se totiž objeví v Pardubicích, kde se bude ucházet o angažmá a kde se v této roli setká s Jakubem Rezkem, jenž na podzim byl také hráčem Hradce.

Hradečtí už také znají soupeře pro čtvrtfinále MOL cupu. Pro boj o postup mezi nejlepší čtyři týmy jim los přidělil Bohemians Praha 1905.

„Je super, že máme Bohemku doma. Můj názor je, že by mohla být k poražení,“ říká Jan Záviška, který právě z tohoto klubu před rokem a půl do Hradce přišel.

Termíny čtvrtfinálových zápasů byly stanoveny na 9. února, čtyři dny předtím Hradec sehraje s Plzní první ligové utkání jarní části sezony. Hradec byl pro čtvrtfinále s Bohemians určen jako domácí tým, ale místo, kde se utkání odehraje, bude stejně jako jeho termín, určeno dodatečně. Vzájemný ligový zápas těchto soupeřů v této sezoně skončil nerozhodně 1:1.