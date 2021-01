Slovácko tráví krátkou pauzu v Chorvatsku, odchody hráčů nejsou v plánu

„Máme tady přece jen lepší podmínky pro trénink i zápasy na přírodním povrchu a naše trávníky pošetříme na období po návratu. Navíc jsme už dlouhou podzimní koronavirovou pauzu strávili v Hradišti, tak týmu změna prospěje,“ vyjmenovává plusy týdenního zahraničního soustředění sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski.

V oblíbeném přímořském letovisku na poloostrově Istrie byl tým už před rokem, kdy šlo především o kondiční kemp, následně ještě zamířil za herní přípravou do Turecka. Tentokrát v Umagu sehraje oba přípravné zápasy. Soupeři jsou ještě v jednání, generálkou by mohl být sobotní duel s Budafoki MTE, nováčkem maďarské nejvyšší soutěže.

Průběžně šestý tým české ligy naskočí do mistrovských bojů o týden později domácím duelem s Karvinou, v našlapaném programu bude následovat hned ve středu 20. ledna dohrávka 8. kola v Ostravě a o tři dny později další venkovní duel na hřišti pražských Bohemians.

„Čeká nás spousta zápasů, do sestavy může kromě zranění výrazněji znovu promlouvat i koronavirus. Odchody hráčů proto neplánujeme,“ poznamenal Šumulikoski.

Jediným, kdo kádr opustil, je záložník Patrik Hellebrand, jenž projevil zájem předčasně ukončit roční hostování ze Slavie. Ve Slovácku nebyl spokojený s herním vytížením, na podzim odehrál při sedmi startech pouhých 286 minut převážně proti slabším soupeřům, v základní sestavě byl jen třikrát. O Hellebranda se ucházel Liberec, nakonec bude ze Slavie hostovat v Opavě. „Když ze Slavie přišel, jeho připravenost neodpovídala tomu, co by chtěl náš trenér. Na začátku letní přípravy byl navíc nemocný,“ popsal slovácký manažer. „Fotbalista to je, ale musí být natrénovaný. Až koncem podzimu se do toho dostal. Měli jsme zájem, aby zůstal, ale on si přál změnu.“

Ve Slovácku nyní věří, že se výrazněji prosadí dvě letní posily, které rovněž brzdily zdravotní trable či nedostatečná připravenost na náročný styl kouče Svědíka. Slovenský obránce Michal Tomič už je fit po vleklém zranění z předchozího působiště.

Naopak o soustředění v Umagu přijde nizozemský útočník Rigino Cicilia. „Od listopadového zápasu s Opavou měl problémy s kotníkem. Chceme ho poslat do Prahy na kontrolu, snad bude brzy v pořádku,“ věří Šumulikoski. Při hledání případné posily se chce zaměřit především na univerzála schopného obsáhnout více postů.