Jestli míč přešel čáru? Techniku na to chceme, ale nemáme, říká ředitel LFA

Zřejmě nejvíc sporným momentem dosavadního průběhu nového ročníku Fortuna ligy byl (ne)gól ostravského Martina Šindeláře, který sudí Miroslav Zelinka uznal, přestože z dostupného záběru nebylo jasně patrné, jestli míč brankovou čáru opravdu překročil.

Pro takové situace ale zatím v Česku zařízení není, že?

Zrovna tam třeba ani videorozhodčí nebyl přítomen. Nicméně naše technika nyní není na takové úrovni, abychom to dokázali odhalit. Jinak si myslím, že v prvních kolech zatím VAR splnil svůj účel.

Kolik stojí VAR? Cena za čtyři utkání v každém kole v součtu lehce přesahuje 100 tisíc korun. Jde ale pouze o výdaje na samotné přenosy, významně vyšší částky pak stojí řízení projektu jako takového. Pokud bude od jara VAR k dispozici i pro páté utkání, LFA čeká pořádná investice, protože kromě dalšího přenosového vozu bude muset na vlastní náklady zajistit jeden streamovaný přenos do požadované kvality.

A co Goal line technology, která by jasně určila, jestli míč přešel brankovou čáru?

Před pár měsíci jsme tu měli předváděcí akci. Jednání mezi FAČR a LFA se ale od té doby neposunula. Zařízení existuje, chceme ho a víme, kolik stojí. Nicméně v tuhle chvíli nejsou podepsané smlouvy na to, abychom jej mohli zakoupit.



Jak přesně probíhá komunikace mezi sudími na hřišti a u videa?

Samozřejmě slyší všechno. Od závěru minulé sezony máme k dispozici nový systém, který se jmenuje Vokkero. Rozhodčí v přenosovém voze už nemají na uších sluchátka a slyší se s hlavním arbitrem tak, jako by seděli vedle sebe v jedné místnosti.

Doba přezkoumávání je ale často hodně dlouhá, utkání se natahuje.

Čtyři nebo pět minut, s tím spokojení být nemůžeme. Nicméně podle reglementu IFAB (Mezinárodní pravidlová komise), kterým se musíme řídit, je přesnost rozhodnutí důležitější než rychlost, takže pokud si sudí není dostatečně jistý a hledá se lepší záběr, tak může prodleva vznikat.

Má arbitr k dispozici přesně ty záběry, které vidí i divák u obrazovky?

Rozhodčí má také jiné záběry, než které jsou v televizním přenosu. Že nebyl ukázán v televizi, neznamená, že neměl k dispozici ještě další.

Můžete na televizní tvůrce přenosu nějak tlačit, abyste měl jistotu, že bude pokrytí dostatečná?

Záleží na tom, jestli zrovna vysílá O 2 TV, nebo Česká televize. Pro systém videorozhodčích ale používáme standardně osm kamer, přičemž IFAB považuje za dostatečný počet šest. Máme k dispozici dva speciální vozy plus další pracoviště, které je součástí velkého přenosového vozu O 2 TV. Celkem tedy tři. Točí se, jak je potřeba a jaké jsou možnosti jednotlivých televizí.

Jaký bude další vývoj videa v české lize?

Na jaře bychom už měli rádi i pátý zápas z každého kola. Výhledově je naším cílem samozřejmě obsadit všechny.

Hodně diskutovaná je v poslední době kalibrovaná ofsajdová lajna, kterou však zatím nedisponujete.

Je součásti zařízení, které bylo vymyšleno speciálně pro projekt videorozhodčích a nemá nikde jinde využití. Jmenuje se Zebra. Chceme si jej nějakým způsobem opatřit, takže vyjednáváme s vedením FAČR, abychom měli zajištěné, že budeme moci pokračovat. Rozhodčí nepatří pod LFA. Potřebujeme vědět, že nám svaz najednou neřekne, že se jim VAR nelíbí.

Je její získání v brzké době reálné?

Pokud nemáme něco napsané na papíře, tak celkem chápeme naše partnery z O 2 TV, že do toho nechtějí investovat. Jsou to nemalé finanční prostředky a bez nějakých záruk do toho nemůže nikdo jít.

Jak funguje komunikace s Mezinárodní pravidlovou komisí, která na využívání VAR dohlíží?

Bavíme se s nimi několikrát týdně. Mailujeme, voláme si... Řešíme obsazení videorozhodčích na jednotlivé zápasy i operátory. IFAB také zajímá, kdy budeme schopni zajistit video pro všechna utkání.