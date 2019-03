Prohráli jsme si to sami, efekt Franze se nedostavil, míní kouč Straka

Straka převzal tým po trenéru Norbertu Hrnčárovi ve středu, na přípravu měl tudíž jen velmi málo času. „U týmu jsem i s cestou dva dny, těžko můžu hráčům něco vtisknout,“ podotkl Straka.

„I přes to si však myslím, že jsme neodehráli úplně špatné utkání. Soupeře jsme přehrávali. 85 minut jsme byli lepším týmem, bušili jsme do nich, měli jsme i dost šancí, někdy nám chybělo třeba i štěstíčko,“ říkal 60letý trenér.

Čemu přičítáte dva brzké obdržené góly?

V prvním poločase bylo vidět, že jsme byli nervózní. Nechtěli jsme udělat chybu, což nám dost svazovalo nohy. I přesto si myslím, že jsme první poločas, i přes ten úvod, zvládli celkem dobře.

Dukla vedla po pěti minutách už 2:0, co se stalo?

Dělali jsme diletantské chyby. Hlavně ten náš první obdržený gól. To je z mé strany absolutně nepochopitelné. Hráči si musí vůbec uvědomit, že nesou stejnou zodpovědnost, jako nese trenér. Jejich individuální chyby se nedají moc napravit.

Ve druhém poločase jste měli více šancí. Co se změnilo?

O poločase jsem hráčům říkal, ať si víc věří, ať se nebojí. Aby šli víc do přihrávek, rozdávali hru do stran. Dávali přihrávky na hrot na Tomáše Wágnera.

I přes zlepšení jste ale srovnat nedokázali.

Zápas jsme si prohráli sami. Kdybychom dali ještě jeden gól, dostali bychom se do hry. Ve druhém poločase měl šanci třeba Tomáš Wágner, když běžel sám na bránu, jenže ji nedal.

Co si z dnešního zápasu odnesete?

Od dnešního výkonu se musíme odrazit, navázat na tuhle bojovnost, kterou vždycky byla Karviná známá. Herně jsme to zvládli, ale ne výsledkově. Po psychické stránce leží na klucích deka. Kluci si musí věřit, že úspěch přijde.

Následuje reprezentační přestávka. Jistě ji uvítáte.

Hraje v náš prospěch. Daleko víc můžeme na týmu zapracovat. I po psychické stránce to bude určitě lepší, navíc si kluci i odpočinou. Teď musíme hlavně navázat na bojovnost, musíme chtít další utkání vyhrát.

S čím tedy půjdete do dalších zápasů?

Jedeme dál, na téhle cestě určitě zůstaneme. Kluci sice pro výhru udělali maximum, ale bohužel to nevyšlo. Máme stále vše ve svých rukách.