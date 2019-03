Karvinské buzení Strakou je tady. Dukla se neskutečně zvedla, varuje

„Situace je kritická, ale ne ztracená,“ řekl Straka na téma karvinského boje o záchranu. „A to byl i základ, proč jsem sem přišel.“

Karvinská sázka na Straku začala ve středu, kdy vedl první trénink. „Není to ale jen o mně,“ upozornil. „Je to hlavně o hráčích, o tom potenciálu, který tady je. Tým je potřeba nabudit, psychicky namotivovat. Do zápasu s Duklou je ale krátká doba.“

František Straka je přesvědčený, že má na čem stavět. „Z hráčů je cítit vůle něco s tím udělat, porvat se o šanci, kterou máme.“

Uvědomuje si, že Karvinským už nestačí vítězit jen doma. „Musíme sbírat body, kde se dá. Vím, že to bude těžké. Straka ale nelétá v oblacích, stojím pevně na zemi. Vím, co nás čeká.“

Před trenérem Strakou je šest kol do konce základní části a dalších pět v nadstavbě.

„O to větší ta naděje je,“ podotkl. „Další zápasy v tuto chvíli neřeším. Před námi je první pokus – Dukla, pak další, což bude derby s Baníkem (v pátek 29. března v 18.00 v Karviné – pozn. red.). Ty dva zápasy jsou prioritní. Víme, oč jde.“

Dodal, že Duklu v této sezoně sledoval několikrát. „Neskutečně se zvedla, dokáže hrát i proti nejsilnějším týmům. Ale viděl jsem, z čeho bychom mohli těžit.“

O karvinské sestavě zatím jasno nemá. „Máme určité zdravotní problémy a také s kartami,“ uvedl.

Karvinští se odvolali proti trestu pro stopera Jána Kriváka. Toho v minulém utkání s Bohemians Praha 1905 vyloučil sudí Matějček, leč druhou žlutou kartu mu dal neprávem, jak potvrdili i členové komise rozhodčích. „Byl to čistý souboj, šel do něj normálně asi jako já, když jsem hrával,“ smál se František Straka. „Takže stopka, kterou by měl dostat, by mu mohla odpadnout.“ Jenže včera mu ji disciplinární komise na jeden zápas udělila.

Straka se nyní snaží, co nejrychleji poznat hráče mimo jiné i po mentální stránce. „A také, jak funguje zdejší parta. V televizi vše vidíte jinak, než když jste přímo u toho, když s hráči mluvíte.“

Kouč upozornil, že mentalita hráčů se nejlépe ukáže v kritických chvílích. „Dost by mi měl naznačit nynější zápas s Duklou.“ Straka je přesvědčený, že v Karviné je mužstvo, které má na záchranu. „Když se v minulosti řeklo Karviná, tak tady fotbal bolel. Byli tady srdcaři, hráči, kteří makali, bojovali, a to se sem musí vrátit. Na tom bychom měli záchranu stavět. V lize jsou daleko lepší týmy, ale ten zdejší není špatný. Určitě ne.“

V karvinském celku ale chybí pořádný lídr. Buřič, který by ostatní hráče táhl na hřišti i v kabině.

„Budeme ho muset z někoho udělat,“ řekl Straka. „Lídr je lídr, ten musí hru organizovat. Jsou tady typy hráčů, kteří by jím mohli být, ale nejsou. Nevím proč. Ale ten správný buřič musí být mančaft. Ten musí být dominantní.“