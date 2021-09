Nejlepší výkon pode mnou. Ale o titulu nemluvíme, klidní kouč Bílek euforii

Když Plzeň v květnu letošního roku Bílek přebíral, první zápas odehrál právě proti Spartě. Západočeští fotbalisté tenkrát na Letné propadli, v neděli však předvedli zcela rozdílný výkon.

„Porazili jsme Spartu, která vyhlásila boj o titul, což je nesmírně cenné. Jsme schopni hrát s takovými týmy vyrovnané zápasy, dokonce nad nimi i zvítězit,“ těší kouče Viktorie.



Vyšla vám dokonale taktika?

Sehráli jsme velmi dobré utkání, porazit Spartu se vždycky cení. Vyhráli jsme jen o gól, ale kdybychom proměnili ještě nějakou šanci, nemusel být závěr tak napínavý. Hráči dřeli, makali, dali jsme nádherné tři branky. I atmosféra byla skvělá.

Jste spokojený s výkony Kopice a Sýkory, které jste zařadil do základní sestavy?

Kopic měl dlouho zdravotní problémy a chvíli trvalo, než se zapojil. Na tréninku ale vypadal výborně. Sýkora hrál už proti Hradci, se kterým jsme sice bohužel prohráli, ale ukázal své kvality. Oba zahráli velice dobře, byli aktivní, pracovali nahoru i dolů. Nemůžu jim nic vytknout.

Jaký efekt může taková výhra mít?

Je pravda, že po psychické stránce je to cenné vítězství. Nepostoupili jsme do evropských pohárů, pak jsme prohráli s Hradcem, takže to nebylo úplně jednoduché. Proti Spartě jsme ukázali sílu. Věřím, že i když nebudeme hrát poháry, tak na tenhle výkon navážeme a ligu prostě zvládneme.

Přitom právě proti Spartě jste utrpěl porážku při svém debutu na plzeňské lavičce. V čem byl váš přístup tentokrát jiný?

Přišel jsem s tím, že budeme hrát na tři obránce. Šli jsme do toho rovnou po dvou trénincích. Tenkrát jsme prohráli, nebyla tam aktivita, byli jsme zalezlí a beru to na sebe. Asi to nebyl dobrý krok. Pak jsme se vrátili ke čtyřem obráncům. Závěr sezony se nám celkem povedl, a tak jsme u toho zůstali.

Jak jste využili reprezentační přestávku? Hráči působili od úvodu nažhaveně...

Myslím, že to byl nejlepší výkon pode mnou, protože jsme utkání zvládli po všech stránkách. Hráli jsme aktivně, soupeř byl pod tlakem a dali jsme tři góly. Těch čtrnáct dní jsme využili k tomu, aby si hráči trochu odpočinuli a potrénovali. Kluci vypadali na tréninku velmi dobře, chuť a energii si přenesli i do zápasu.

Vedete ligu. Řadíte se do boje o titul?

O titulu bych vůbec nemluvil, v klubu to nikdo nedělá. Na to je tu Sparta a Slavia. My jsme rádi, že jsme se výsledkově chytili, ale čekají nás další těžké zápasy. Být na čele je však příjemný pocit.

Může vám role toho „třetího vzadu“ vyhovovat?

Opravdu o tom nechci moc mluvit. Je to začátek sezony, odehráli jsme sedm kol. Máme to dobře rozehrané, každé výhry si vážíme, ale teď už budeme řešit jen další zápas proti Budějovicím.