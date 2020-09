Zraněný kapitán. Jen šlapák, snad bude Brabec na pohár fit, věří Guľa

Jedna věc však Guľu přeci jen může mrzet. Pár minut před koncem se zranil kapitán Jakub Brabec a musel nuceně střídat. Do boje o postup do Evropské ligy v Beer Ševě už Plzni moc času nezbývá, vždyť v Izraeli nastoupí už ve čtvrtek.

„Věřím, že ho budeme mít k dispozici,“ zůstává plzeňský kouč optimistický.



Jaké byly vaše první pocity, když jste Brabce viděl, jak se svíjí na zemi?

Hlavně zůstal ležet důrazný hráč, který většinou na zem nepadá. Samozřejmě trochu vyvstal otazník, když na mě křičeli, že musí střídat. Přitom už jsme měli nachystanou jinou změnu. Je brzy, ale měl by to být jen nějaký šlapák.

Ostatní prvky duelu už hodnotíte pozitivně?

Získali jsme cenné vítězství. Odehráli jsme velmi solidní první poločas, ale s nižší produktivitou. Bylo to v dobrém tempu i intenzitě. Navíc se ukázala připravenost hráčů, kteří dostali šanci. Výkon soupeře byl ale sympatický, nedovolil nám kontrolovat hru držením míče, nebyl rezignovaný.

Brno hrálo od začátku možná až překvapivě odvážně, presovalo hodně vysoko.

V úvodu to pro nás bylo o to jednodušší, byli jsme pozorní a dokázali jsme dobře zareagovat na rozestavení 4-4-2. Dostávali jsme se do finální části přes křídla, hlavně přes výborného Kopice. Naší jasnou úlohou je ale zvýšit produktivitu. Protivník změnil rozestavení, pak už jsme nebyli tak dominantní a po čtvrtém gólu jsme se uspokojili. Závěr jsme měli uhrát líp, to si musíme ještě říct.

Změny v sestavě se vám vydařily. Pavel Bucha si připsal dvě asistence, Jean-David Beauguel byl hodně aktivní a skóroval z penalty. Potěšily vás jejich výkony?

Taková vyváženost mužstva je super. Stále se bavíme o covidu, i proto je pro nás každý hráč mimořádně podstatný. Chlapci ukázali, že si můžeme vybírat sestavu takticky na základě typologie soupeře. Mužstvo má kvalitu, aby blížící se zápas zvládlo.

V něm vás čeká izraelská Ber Ševa. Pokud postoupíte, strávíte podzim v pohárech. Jaký vás nyní čeká režim?

Tým má ihned regeneraci a pracuje na sobě, aby odboural únavu. Až do středečního odletu pak budeme přebývat na hotelu. Během toho nás čekají jednofázové tréninky na stadionu a příprava u videa.