Rozjezd kanonýra. Góly mě těší, ale důležité jsou hlavně pro tým, hlásí Beauguel

Z dosavadních pěti ligových zápasů sice zasáhl do všech, ani jednou však nebyl na hřišti od začátku do konce. Přesto už má Beauguel na kontě čtyři přesné trefy. Dost slušná vizitka.

Prosadil se i proti Brnu, když po necelé hodině hry zvyšoval na 3:0 z pokutového kopu.

Ujal jste se penalty, brněnský gólman Šustr však vystihl směr střely a míč se málem nedokutálel do sítě. Zatrnulo vám?

Přiznávám, že to bylo se štěstím. Ale gól je gól. Zatímco se rozhodčí díval na video, tak jsem se ptal Aleše Čermáka, jestli si můžu penaltu kopnout, když on už branku dal.

Připsal jste si už čtvrtou ligovou trefu, to je hodně slušný start...

Je to fajn, ale nejen pro mě. Hlavně pro celý tým.

Tentokrát to nebylo velké drama, do vedení jste šli bleskově už ve druhé minutě. Uklidnil vás gól?

Samozřejmě to bylo důležité. Já sám jsem měl dvě nebo tři šance, které jsem pak nedal. Taková výhra je před cestou do Izraele pro celý tým podstatná. Zvýší nám sebevědomí.



Je před vámi možná nejdůležitější střetnutí podzimu, s Beer Ševou budete bojovat o Evropskou ligu.

Už jsem to říkal před zápasem s Alkmaarem, že pro celý klub je hrozně důležité, aby se dostal do základní skupiny některého z pohárů. Pro město, pro fanoušky... Plzeň hrávala poháry každý rok, takže uděláme všechno pro to, aby se tam dostala zas.

Jak rychle přepnete z ligy na pohárové myšlenky?

Už na to myslím teď. S trenérem budeme hodně probírat taktiku. Úplně nezáleží, jakým způsobem tam vyhrajeme. Jen se prostě musíme vrátit do Plzně s postupem.