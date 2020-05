Výkon ze Sparty jsme ještě vyšperkovali, chválil Guľa po demolici

Guľa musel řešit lehčí trable se složením sestavy. Na Spartě přišel o distancované Řezníka s Limberským, šanci tak dostal Havel a do základu se vrátil Kopic.

Že by se změny podepsaly na výkonu negativně? Vůbec ne, krajní bek Havel dokonce skóroval.

„Kluci cítí, že v podobném programu prostor určitě dostanou. Musí být připravení. Pokud by nebyli, tak by to mužstvo poznalo,“ zdůrazňuje slovenský kouč.

Podobně dominantní vítězství musí být pro sebevědomí hodně prospěšné...

Chlapcům fotbal chutnal. Hráli rychle, v pohybu, kompaktně. Byli jsme velmi silní i v defenzivní činnosti, což je velmi podstatné. Perfektní výkon a zasloužené skóre. Jsme za vítězství mimořádně vděční.

Co jste říkal mužstvu o přestávce v kabině? Musel jste je motivovat?

V poháru už jsme s Boleslaví vedení čtyři nula zažili. Pak přišla penalta, další obdržený gól a kluci šli i přes výhru domů s negativní emocí. V tak natěsnaném programu, jaký máme teď, by to nebylo vůbec dobré. Jednoznačným pokynem bylo, abychom se nesoustředili na skóre, ale na výkonnost. Kluci to do puntíku splnili. Navíc jsme mohli dát šanci i dalším hráčů v rotaci, kteří si to určitě zaslouží. Nedali jsme nohu dolů z plynu, to je podstatné.

Tušíte, proč vám Mladá Boleslav jako soupeř tak sedí? V březnu jste ji v poháru porazili 4:2...

Pro mě je každý zápas jiný. Vím ale, že jsme byli minule schopní otevírat si prostor. Snažili jsme si vyhodnotit, proč nám vstřelili dva góly. Pro mě je hrozně důležité, že kluci neřešili, že Boleslav měla o den delší čas na přípravu. Po třech dnech vyšperkovat výkon ze Sparty je velmi cenné. Ale musíme zůstat pokorní s nohama na zemi, sezona je ještě dlouhá.

Aleš Čermák o sobě sám tvrdí, že je především nahrávač, ale tentokrát nastřílel hattrick. Tlačíte ho, aby zkoušel častěji zakončovat?

Je důležité, aby se středoví hráči dostávali do koncovky. A s jeho kvalitou zakončení obzvlášť. Samozřejmě mám radost, i pokud nahraje. On je ale na sebe sám náročný a řekli jsme si, že by měl mít před sebou gólovou výzvu. Je skvělé, že za tak krátký čas proměnil tři šance. Pak šel brzo dolů, odehrál utkání ve vysoké intenzitě a naběhal toho hrozně moc.



Chyběli vám vykartovaní Radim Řezník s Davidem Limberským, tým ale i tak fungoval výborně.

Pro mě je ta týmovost podstatná. Kluci cítí, že v podobném programu prostor určitě dostanou. Musí být připravení. Pokud by nebyli, tak by to mužstvo poznalo. Nemůžete sedět na lavičce a nepřát ostatním, to se vám vrátí. Tým vám dlouhodobě vyhrává zápasy.

Co říkáte na Jean-Davida Beauguela? Trefil se na Spartě, skóroval i tentokrát...

Je perfektní, že dává góly, ale pracuje i pro ostatní. A stejně to platí i pro Tomáše Chorého. Beauguel funguje i směrem dozadu, čímž zlepšuje svou celkovou výkonnost. Pohybuje se ve správných prostorech, váže na sebe hráče a soupeři ho sledují. Budeme zase muset něco vymyslet, abychom byli produktivní i nadále.



Ve středu hrajete v Ostravě. Potěšilo vás, že bylo brzy rozhodnuto a mohl jste rozložit zátěž na víc hráčů?

Může to pomoci, ale jedině v případě, že mužstvo správně přistoupí k regeneračním procesům a udrží si pracovitost. Tím skvělým výsledkem a výkonem ale i hlava rychleji regeneruje, takže věřím, že bude na nejbližší zápas špičkově připraveno, protože to budeme potřebovat.

Jak se vám zamlouvala atmosféra s fanouškovskými chorály z reproduktorů?

Už jsem říkal po Spartě, že je to určitě lepší než ticho. Chorály nám pomohly. Nejvíc mě ale potěšilo, že na kluky čekali fanoušci před stadionem, ocenili jejich výkon a poděkovali jim. Byla to pro ně velká odměna.